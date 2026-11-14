Quyền Chủ tịch Tập đoàn Bảo Việt dự kiến nhận 108 tỷ đồng cổ tức

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) vừa thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8,09%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 809 đồng.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/11/2026, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/12/2026.

Với hơn 742,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bảo Việt dự kiến chi khoảng 600,5 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Bộ Tài chính hiện là cổ đông lớn nhất tại Bảo Việt, sở hữu 65% vốn điều lệ, tương đương hơn 482,5 triệu cổ phiếu. Với tỷ lệ sở hữu trên, cơ quan này dự kiến nhận về hơn 390 tỷ đồng cổ tức.

Trong khi đó, Sumitomo Life Insurance Company của Nhật Bản, cổ đông lớn thứ hai với tỷ lệ sở hữu 22,09%, dự kiến nhận gần 133 tỷ đồng. Như vậy, riêng hai cổ đông lớn nhất sẽ nhận tổng cộng hơn 523 tỷ đồng, tương đương khoảng 87% số tiền Bảo Việt dự kiến chi trả trong đợt này.

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, tính đến ngày 30/9/2026, ông Nguyễn Thừa Nhật, quyền Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt đang sở hữu hơn 133,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 18%), dự kiến nhận về hơn 108 tỷ đồng cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 9.856,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm thuần hơn 9.590 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 266 tỷ đồng, tăng 32,9%.

Ngoài ra, trong kỳ Tập đoàn Bảo Việt còn mang về gần 4.668,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 32,2% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tập đoàn Bảo Việt báo lãi ròng quý III/2026 đạt hơn 834,8 tỷ đồng, tăng 6,2% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Bảo Việt mang về gần 30.379,5 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, giảm nhẹ so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.697,7 tỷ đồng, tăng 23,9%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt tăng 4,9% so với đầu năm, lên mức hơn 305.991,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 278.678 tỷ đồng, tăng 4,6%.