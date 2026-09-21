'Quỹ xe đạp Công đoàn' tiếp sức học sinh khó khăn

Trao tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh.

Tại chương trình, Công đoàn xã Duy Xuyên trao 20 xe đạp, tổng trị giá 30 triệu đồng; trong đó Công ty TNHH MTV Sedo Vinako hỗ trợ 15 xe, Công ty TNHH Nhật Anh hỗ trợ 5 xe. Ban tổ chức cũng trao 267 suất quà Trung thu cho con đoàn viên, người lao động. Tổng kinh phí Công đoàn xã huy động để chăm lo cho các em dịp Trung thu năm 2026 là 115 triệu đồng.Theo Công đoàn xã Duy Xuyên, những chiếc xe đạp không chỉ hỗ trợ phương tiện đi học, giảm bớt khó khăn cho các gia đình mà còn là nguồn động viên để các em nỗ lực học tập, rèn luyện. Qua đó, chương trình góp phần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Công đoàn xã Duy Xuyên phát động mô hình “Quỹ xe đạp Công đoàn – Đồng hành cùng em đến trường”, hướng đến hoạt động thường niên, bổ trợ chương trình “Nâng bước chân em đến trường”. Qua đó, tiếp tục huy động nguồn lực trao xe đạp, hỗ trợ học sinh khó khăn đến trường.