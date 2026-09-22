Quỹ VNDiamond cơ cấu danh mục: Khang Điền (KDH) nguy cơ bị loại, FPT (FPT) đối mặt áp lực room ngoại

Khang Điền trượt tiêu chuẩn, rổ chỉ số vắng bóng mã mới

Theo lịch trình công bố, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM sẽ chốt danh mục cổ phiếu thành phần mới của chỉ số VNDiamond vào ngày 19/10 và chính thức áp dụng từ ngày 02/11. Các quỹ thụ động mô phỏng chỉ số này dự kiến thực hiện giao dịch cơ cấu danh mục trên thị trường từ ngày 26/10 đến ngày 30/10. Trong báo cáo phân tích mới nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset dự báo cổ phiếu KDH có khả năng cao phải rời khỏi rổ VNDiamond. Nguyên nhân xuất phát từ việc doanh nghiệp bất động sản này không đáp ứng được yêu cầu duy trì tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần dành cho nhà đầu tư nước ngoài ở mức tối thiểu 65%.

Hiện tại, KDH đang chiếm tỷ trọng 0,6% trong rổ chỉ số. Nếu quyết định loại bỏ được thông qua, ước tính sẽ có khoảng 4,2 triệu cổ phiếu KDH bị các quỹ đầu tư bán ra. Lực bán ròng liên tục của khối ngoại thời gian qua đã làm thu hẹp đáng kể danh sách các ứng viên tiềm năng có thể thay thế. Tiêu chí của VNDiamond quy định rất khắt khe với mức tỷ lệ giới hạn sở hữu nước ngoài phải trên 95% để một cổ phiếu được xét duyệt thêm mới.

Tuy nhiên, các ứng viên dẫn đầu trên thị trường hiện nay chỉ ghi nhận tỷ lệ này dao động quanh mức 60% đến 70%. Sự chênh lệch quá lớn so với tiêu chuẩn xét duyệt khiến giới phân tích đưa ra dự báo rổ VNDiamond trong kỳ rà soát bán niên tháng 10 sẽ giữ nguyên 17 mã cổ phiếu và không đón nhận thêm bất kỳ thành viên mới nào.

Áp lực bủa vây FPT và dự báo dòng tiền cơ cấu

Đối với danh mục 17 cổ phiếu hiện hữu, cấu trúc rổ chỉ số ghi nhận 10 mã nhóm ngân hàng bị kiểm soát bởi trần tỷ trọng ngành ở mức 40%. Cùng với đó, hai cổ phiếu đầu ngành là FPT và MWG bị điều chỉnh về mức trần tỷ trọng tối đa 15% áp dụng cho một doanh nghiệp. Báo cáo phân tích cũng chỉ ra rủi ro tiềm ẩn đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FPT (mã chứng khoán: FPT) trong các kỳ rà soát tiếp theo. Mã cổ phiếu này đã trải qua nhiều tháng liên tiếp ghi nhận tỷ lệ giới hạn sở hữu nước ngoài giảm xuống dưới mốc 65%.

Để bảo toàn vị trí vững chắc trong rổ VNDiamond, FPT phải đạt tỷ lệ giới hạn sở hữu nước ngoài bình quân trên 71,5% trong sáu tháng kế tiếp. Cột mốc này đòi hỏi khối ngoại cần giải ngân mua thêm khoảng 138,2 triệu cổ phiếu FPT trên thị trường. Về chiều hướng giao dịch của các quỹ mô phỏng trong kỳ cơ cấu tháng 10, lực bán dự kiến sẽ tập trung mạnh vào cổ phiếu MSB với 6,2 triệu đơn vị, GMD với 5,3 triệu đơn vị và KDH với 4,2 triệu đơn vị.

Ở chiều giao dịch mua vào, dòng tiền ước tính sẽ hướng đến cổ phiếu PNJ với khối lượng 6 triệu đơn vị. Tiếp theo là cổ phiếu NLG với 3,9 triệu đơn vị và cổ phiếu REE với 3,4 triệu đơn vị. Sau khi hoàn tất đợt cơ cấu định kỳ, danh sách các cổ phiếu giữ tỷ trọng chi phối lớn nhất trong rổ VNDiamond dự kiến lần lượt là FPT và MWG cùng ở mức 15%, PNJ chiếm 9,5%, TCB chiếm 8,7% và ACB chiếm 7,7%.