Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thúc đẩy tài chính cho bình đẳng giới cùng UN Women

Phụ nữ được hưởng lợi từ quỹ hỗ trợ cải thiện sinh kế sau chiến dịch. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 23/10/2026, bà Trần Thị Như Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) - đã tham gia với vai trò khách mời tại phiên thảo luận về tài chính cho bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong bối cảnh quốc gia thu nhập trung bình cao, do Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức.

Phiên thảo luận quy tụ các đại diện của Cơ quan Liên hợp quốc, các đối tác phát triển, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những mô hình có thể thúc đẩy nguồn lực cho bình đẳng giới tại Việt Nam. Tại đây, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt chia sẻ kinh nghiệm huy động nguồn lực trong nước và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân thông qua các chương trình hợp tác với doanh nghiệp, tiêu biểu là Chiến dịch “Tô cam.”

Bà Trần Thị Như Trang chia sẻ tại phiên thảo luận. (Ảnh: Vietnam+)

Được triển khai trong giai đoạn 2022 - 2025 với sự tham gia của Tập đoàn TH, BAC A BANK và Hệ thống Trường TH School, chiến dịch đã thu hút tổng cộng 9.232 cán bộ, nhân viên và khách hàng tham gia trực tiếp; đóng góp 1,9 tỷ đồng vào Quỹ hỗ trợ cải thiện sinh kế cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bạo lực và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn lực này, 335 phụ nữ tại 6 tỉnh gồm Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An và Cà Mau đã được tiếp cận nguồn vốn vay xoay vòng không lãi suất để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Bên cạnh đó, chiến dịch còn tổ chức các hội thảo, tọa đàm và cuộc thi trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái cho cán bộ, nhân viên của BAC A BANK, Tập đoàn TH cũng như khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cho rằng để thu hút và duy trì sự đồng hành của khu vực tư nhân, các tổ chức phi lợi nhuận cần ba yếu tố quan trọng.

Theo đó, mục tiêu của dự án cần có sự tương đồng với những mối quan tâm, giá trị và định hướng phát triển của cơ quan, doanh nghiệp. Sự đồng thuận này là nền tảng để mối quan hệ giữa khu vực tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận vượt ra ngoài một hoạt động tài trợ đơn lẻ, hướng tới hợp tác lâu dài và bền vững.

Các đại biểu tham dự Phiên thảo luận. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, hoạt động cần tạo ra giá trị thực chất và những thay đổi có thể đo lường đối với cộng đồng. Các cam kết đóng góp cần được lượng hóa rõ ràng; đồng thời tổ chức phi lợi nhuận cần bảo đảm việc quản lý nguồn lực, giám sát triển khai và báo cáo minh bạch, thường xuyên. Đây là cơ sở để doanh nghiệp nhìn thấy tác động từ nguồn lực mình đóng góp và củng cố niềm tin vào hiệu quả hợp tác.

Ngoài ra dự án hoặc chiến dịch cần mang lại những giá trị thiết thực cho chính cán bộ, nhân viên của cơ quan, doanh nghiệp, thông qua cơ hội tham gia, nâng cao nhận thức, tăng cường kết nối nội bộ hoặc cùng thực hành trách nhiệm xã hội.

“Để khu vực tư nhân đồng hành lâu dài, các sáng kiến xã hội cần tạo được sự đồng thuận về giá trị, chứng minh được tác động thực chất và xây dựng được cơ chế hợp tác minh bạch. Doanh nghiệp không chỉ đóng góp nguồn lực mà còn có thể trực tiếp tham gia lan tỏa những thay đổi tích cực trong cộng đồng,” bà Trần Thị Như Trang chia sẻ.

VSF hỗ trợ sinh kế cho hai Hợp tác xã do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ tại Tuyên Quang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh ba yếu tố trên, bà Như Trang cũng chia sẻ cơ chế đóng góp trong chiến dịch cần được thiết kế đơn giản, thuận tiện, dễ tham gia, đồng thời các cam kết cần được lượng hóa và công khai rõ ràng.

Tại chiến dịch “Tô cam,” các khoản đóng góp được gắn trực tiếp với hoạt động mua sản phẩm hoặc mở tài khoản. Cụ thể, với mỗi sản phẩm màu cam được mua tại các cửa hàng TH true mart, Tập đoàn TH đóng góp 630 đồng vào quỹ hỗ trợ cải thiện sinh kế cho phụ nữ bị bạo lực có hoàn cảnh khó khăn. Tương tự, với mỗi sổ tiết kiệm “Người xây tổ ấm” được mở tại BAC A BANK, ngân hàng đóng góp 63.000 đồng vào quỹ.

Cơ chế này giúp khách hàng có thể tham gia đóng góp gián tiếp thông qua những hoạt động tiêu dùng, tài chính thường ngày, đồng thời giúp công chúng dễ dàng theo dõi mối liên hệ giữa hoạt động kinh doanh và nguồn lực dành cho mục tiêu xã hội. Trong thời gian 1 tháng diễn ra chiến dịch của các năm từ 2022-2025, tổng số 1.724.787 sản phẩm TH được bán ra và 14.286 sổ tiết kiệm BAC A BANK được mở cho thấy sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng với hoạt động này.

Bà Như Trang cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân định rõ vai trò giữa các bên tham gia. Trong mô hình của Chiến dịch Tô cam, doanh nghiệp đóng góp nguồn lực; Quỹ Vì Tầm Vóc Việt quản lý quỹ, giám sát việc triển khai nguồn vốn và thực hiện báo cáo thường xuyên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đối tác tại cơ sở. Chính quyền cấp xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cơ quan địa phương cùng tham gia lựa chọn người hưởng lợi và theo dõi quá trình sử dụng nguồn lực, góp phần tăng hiệu quả giám sát tại những địa bàn xa.

Một điểm đáng chú ý khác là nguồn lực tài chính được kết hợp với các hoạt động nâng cao năng lực. Hỗ trợ theo hình thức vốn vay xoay vòng không lãi suất được thực hiện song song với các hoạt động tập huấn về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực, kinh tế hộ gia đình và phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Cách tiếp cận này giúp người hưởng lợi không chỉ tiếp cận nguồn vốn mà còn được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để chủ động cải thiện sinh kế.

VSF hỗ trợ sinh kế và nâng cao vai trò, tiếng nói và sự tự chủ kinh tế của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng tại Tuyên Quang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc duy trì màu cam và mô hình “Góc Cam” như những yếu tố nhận diện xuyên suốt trong nhiều năm cũng góp phần tạo nên bản sắc riêng của chiến dịch trong nội bộ doanh nghiệp. Theo bà Trần Thị Như Trang, sự liên tục và nhất quán về nhận diện giúp chiến dịch từng bước trở thành một phần trong các hoạt động gắn kết và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, thay vì chỉ xuất hiện trong những đợt vận động ngắn hạn.

Trong bối cảnh Việt Nam được tái phân loại vào nhóm nền kinh tế thu nhập trung bình cao, cấu trúc tài chính cho phát triển cũng đứng trước những thay đổi mới, đặt ra yêu cầu đa dạng hóa nguồn lực và tăng cường huy động nguồn lực trong nước.

Sự tham gia của khu vực tư nhân đang trở thành một phần quan trọng trong việc bổ sung nguồn lực cho các sáng kiến xã hội. Để thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân một cách bền vững, cần xây dựng các mô hình hợp tác dựa trên lợi ích chung, tác động xã hội thực chất, cơ chế minh bạch và sự đồng thuận về giá trị giữa doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đây cũng là một trong những hướng tiếp cận nhằm mở rộng nguồn lực cho các mục tiêu bình đẳng giới và phát triển bền vững trong thời gian tới./.

Những “Góc cam” được trang trí tại cửa hàng TH true mart và chi nhánh BAC A BANK. (Ảnh: Vietnam+)