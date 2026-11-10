Quỹ Vì người nghèo xã Sơn Đồng tiếp nhận ủng hộ 857 triệu đồng

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ánh Dương

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn Đồng Nguyễn Trung Bỉnh cho biết: Xã Sơn Đồng không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hiện hành. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo... Do đó, công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội góp phần bảo đảm mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn Đồng Nguyễn Trung Bỉnh. Ảnh: Ánh Dương

Theo báo cáo, năm 2025, Quỹ Vì người nghèo xã tiếp nhận ủng hộ tổng số hơn 1,040 tỷ đồng, trong đó có 289,46 triệu đồng được bàn giao từ các đơn vị cũ. Từ nguồn quỹ, MTTQ xã đã hỗ trợ: 30 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới; 50 triệu đồng cho các hộ khó khăn nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; trích 46 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo tỉnh Tuyên Quang tham gia xây dựng kinh tế mới.

Năm 2026 (tính đến ngày 10-11), Quỹ Vì người nghèo xã tiếp nhận ủng hộ hơn 857 triệu đồng, đạt hơn 130% chỉ tiêu kế hoạch. Xã hỗ trợ 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, tổng số tiền 120 triệu đồng; hỗ trợ 200 hộ gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với số tiền 100 triệu đồng; hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất; tặng quà cho học sinh khó khăn nhân dịp năm học mới, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam...

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng Nguyễn Đình Trường phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng Nguyễn Đình Trường đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các thôn, tổ dân phố tiếp tục quan tâm, chăm lo gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội; thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, kịp thời phát hiện những những trường hợp cần được hỗ trợ, giúp đỡ; bảo đảm các nguồn vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Quỹ Vì người nghèo xã Sơn Đồng tiếp nhận ủng hộ. Ảnh: Ánh Dương

Lãnh đạo xã Sơn Đồng trao ghi nhận tấm lòng vàng tới các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: Ánh Dương

Tại hội nghị, xã Sơn Đồng trao 32 suất quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gửi 160 suất quà về các thôn để trao tặng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm và nhân dân đã ủng hộ chương trình Vì người nghèo và an sinh xã hội xã.

Lãnh đạo xã Sơn Đồng trao quà tới các trường hợp khó khăn. Ảnh: Ánh Dương