Lãnh đạo phường Hương Trà trao giấy công nhận “Tộc văn hóa” cho 2 tộc họ trên địa bàn. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại chương trình, các đại biểu và người dân địa phương cùng đánh giá kết quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo” của phường. Theo đó, từ ngày 17/10 đến 18/11/2026, Quỹ tiếp nhận hơn 458 triệu đồng và đã chi hỗ trợ gần 293 triệu đồng để xây dựng 4 nhà đại đoàn kết, trao 32 thẻ bảo hiểm y tế và 74 suất quà cho hộ khó khăn.

Dịp này, phường Hương Trà trao danh hiệu “Tộc văn hóa” cho 2 tộc họ; danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026 cho 15 tổ dân phố trên địa bàn.

Đồng thời, tặng 29 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho 1 hộ và trao sinh kế phát triển kinh tế cho 4 hộ nghèo.

Phường Hương Trà trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HỒ QUÂN

Trong khuôn khổ chương trình, phường còn tổ chức các hoạt động đồng diễn dân vũ, hô hát bài chòi, chợ phiên, tạo không gian văn hóa để người dân các khu dân cư sinh hoạt, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.