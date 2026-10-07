Quỹ 'Vì người nghèo' huy động, tiếp nhận ủng hộ trên 65,6 tỷ đồng

Trong đó, số dư năm 2025 chuyển sang hơn 10,237 tỷ đồng; nguồn hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ và thực hiện công tác an sinh xã hội tiếp nhận từ các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hơn 22,19 tỷ đồng; tiếp nhận các nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát hơn 43,733 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ xã Đình Phong trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đến nay, Quỹ phân bổ hơn 61,8 tỷ đồng, trong đó, hơn 19,339 tỷ đồng được phân bổ hỗ trợ quà Tết và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; hơn 43,993 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 583 hộ, gồm 537 nhà xây mới, 31 nhà sửa chữa và 15 nhà hỗ trợ bù chênh lệch. Riêng nguồn hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, tỉnh phân bổ 36 tỷ đồng xây mới 450 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 53 xã, phường. Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội hỗ trợ 3 tỷ đồng xây mới, sửa chữa 59 nhà cho người nghèo tại xã Trường Hà.

Bên cạnh đó, nhiều nguồn lực xã hội hóa khác được phân bổ để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người có công và các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh.