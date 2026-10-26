Quỹ 'Vì người nghèo' - điểm tựa để những ước mơ vươn lên

Không chỉ sẻ chia khó khăn trước mắt, sự hỗ trợ kịp thời còn tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Mái nhà mới, thêm điểm tựa an cư

Trước đây, gia đình bà Bùi Thị Khoai, hộ cận nghèo ở xã Kiều Phú, phải sống trong căn nhà cấp bốn đã xuống cấp. Kinh tế eo hẹp khiến mong muốn có một nơi ở khang trang hơn của gia đình khó trở thành hiện thực. Vì vậy, khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiều Phú vận động, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết, bà Khoai không giấu được niềm vui.

Bà Bùi Thị Khoai, hộ cận nghèo ở xã Kiều Phú chia sẻ niềm vui được ở trong ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: B.Duy

Với sự chung tay của Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương, ngôi nhà rộng khoảng 100m² được xây dựng với kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng. Mái nhà mới không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn giúp gia đình bà Khoai có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.

“Tôi vui lắm, có nhà mới quên luôn cả ốm đau, bệnh tật. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo Mặt trận và chính quyền địa phương đã quan tâm đến gia đình tôi”, bà Khoai xúc động chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiều Phú, qua rà soát thực tế, địa phương xác định gia đình bà Khoai là một trong những trường hợp cần được hỗ trợ. Trên tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động nguồn lực, giúp gia đình hiện thực hóa mong muốn về một mái nhà an toàn.

Bà Thúy cũng cho biết, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Kiều Phú đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 125 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi ngôi nhà được hoàn thành không chỉ giúp người dân an cư mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh cần được sẻ chia.

“Cây hạnh phúc” nuôi dưỡng những ước mơ

Nếu mái nhà Đại đoàn kết mang đến sự an tâm cho gia đình bà Khoai thì với em Đỗ Ngọc Ánh ở xã Đa Phúc, món quà mang tên “Cây hạnh phúc” lại gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Em Đỗ Ngọc Ánh ở xã Đa Phúc (phải ảnh) chia sẻ về ước mơ của mình. Ảnh: B.Duy

Năm 2025, Ánh là một trong những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao tặng “Cây hạnh phúc” và học bổng từ Quỹ “Vì người nghèo” tại chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội”. Món quà giản dị mang theo lời động viên, khích lệ em và gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ sau những ảnh hưởng của thiên tai.

Một năm trôi qua, Ánh vẫn chăm sóc chậu cây mỗi ngày. Em vui khi thấy cây xanh tốt, nảy thêm những chiếc lá mới. Sự nâng niu dành cho món quà cũng cho thấy tình cảm và niềm tin mà em đón nhận từ cộng đồng.

Chia sẻ về ước mơ trở thành giáo viên của mình, Ánh cho biết sẽ nỗ lực học tập, không ngừng cố gắng vươn lên. Với em, sự quan tâm của mọi người không chỉ mang lại niềm vui mà còn là động lực để hướng tới tương lai.

Một cây xanh được trao đi từ năm trước vẫn tiếp tục lớn lên, như lời nhắc về sự sẻ chia cần được nối dài bằng những hành động cụ thể. Hạnh phúc với cô học trò Đỗ Ngọc Ánh không chỉ nằm ở món quà được trao tặng, mà còn ở niềm tin được vun đắp và những ước mơ có thêm điều kiện để thành hình.

Trao sinh kế, tiếp sức hành trình vươn lên

Tại chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026”, câu chuyện của ông Trương Văn Bằng, sinh năm 1977, ở thôn Hiệp Lộc, xã Hát Môn, khiến nhiều người xúc động. Gia đình ông sống trong căn nhà đã xuống cấp, kinh tế thiếu ổn định, trong khi vợ thường xuyên đau ốm, cần thuốc men và chăm sóc. Điều ông trăn trở là có sức khỏe để làm việc, chăm lo cho vợ con và giúp các con có tương lai tốt hơn.

Gia đình ông Trương Văn Bằng ở thôn Hiệp Lộc, xã Hát Môn được Quỹ Vì người nghèo trao tặng kinh phí mua xe máy. Ảnh: B.Duy

Trong những mong muốn của người cha ấy, có việc sắm cho con trai Trương Gia Bảo một chiếc xe máy để đi học, đồng thời chủ động tìm kiếm công việc làm thêm phù hợp khi có điều kiện, phụ giúp gia đình.

Mong mỏi ấy đã nhận được sự sẻ chia kịp thời khi gia đình ông được trao tặng một chiếc xe máy từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội. Với Trương Gia Bảo, đây là món quà thiết thực giúp em chủ động hơn trong học tập và đi lại.

Ba hoàn cảnh, ba hình thức hỗ trợ khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở giá trị của tình người và tinh thần đại đoàn kết. Với gia đình bà Khoai ở xã Kiều Phú, đó là mái nhà vững chãi để an cư; với Ngọc Ánh ở xã Đa Phúc, đó là sự động viên để nuôi dưỡng ước mơ; còn với gia đình ông Bằng ở xã Hát Môn, đó là phương tiện thiết thực tiếp sức cho hành trình học tập và mưu sinh.

Những câu chuyện trên cho thấy hiệu quả của công tác an sinh xã hội ở Thủ đô không chỉ được đo bằng giá trị vật chất trao đi, mà còn ở khả năng nắm bắt đúng hoàn cảnh, hỗ trợ đúng nhu cầu và khơi dậy ý chí vươn lên của mỗi người. Khi MTTQ, chính quyền, các đoàn thể, nhà hảo tâm và cộng đồng cùng chung tay, nguồn lực hỗ trợ sẽ được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và không ai bị bỏ lại phía sau.