Quỹ Vầng Trăng Khuyết mang Trung Thu đến cho những phận đời thiếu một mái nhà

Từ những bữa ăn, chiếc bánh trung thu, chiếc lồng đèn đến những cuộc trò chuyện bên nhau, mùa trăng rằm tháng 8 được trao đi như một cách để nhắc rằng: tuổi già hay tuổi thơ đều cần một nơi để thuộc về.

Một mùa Trung Thu được bắt đầu từ nhu cầu rất căn bản: một bữa ăn đủ đầy và một ngày được nhớ đến

Với nhiều người, Trung Thu là ký ức về một mâm cơm có đủ người ngồi cạnh nhau, tiếng trẻ con ríu rít, ánh đèn sáng ngoài hiên và chiếc bánh được cắt thành từng phần để cả nhà cùng ăn.

Tại các mái ấm, ngày rằm tháng 8 đôi khi lại đi qua rất lặng lẽ. Nhiều em nhỏ không sống cùng cha mẹ, nhiều người cao tuổi không còn người thân chăm sóc. Vì vậy, một bữa cơm nóng, món ăn được chuẩn bị đầy đủ hơn thường ngày và chiếc bánh Trung Thu cũng đủ làm ngày này khác với những ngày còn lại.

Mùa Trung Thu năm nay, Quỹ Vầng Trăng Khuyết không chỉ mang bánh trung thu và lồng đèn đến các mái ấm mà còn chuẩn bị những bữa ăn dành cho các ông bà, các em nhỏ. Một bữa cơm nóng, món ăn được chuẩn bị chỉn chu hơn thường ngày, kèm thêm một chiếc bánh trung thu - những điều vốn rất bình thường trong một gia đình lại trở thành cách để một ngày rằm trở nên đặc biệt hơn với những người đang thiếu vắng sự sum vầy.

Hoạt động Trung Thu của Quỹ đã đồng hành cùng gần 1.000 mảnh đời là người cao tuổi và trẻ em tại các mái ấm, gửi tặng bánh Trung Thu, lồng đèn, các thành viên cũng thăm hỏi, trò chuyện và tổ chức giao lưu âm nhạc,...

Mang một bữa ăn và một mùa Trăng rằm đến những người không nhà trên đường phố

Không phải ai cũng có một mái nhà để trở về trong đêm rằm. Trong những ngày Trung Thu, Quỹ Vầng Trăng Khuyết tiếp tục tìm đến hơn 100 người già và trẻ em vô gia cư đang sống trên đường phố, mang theo những phần ăn, bánh Trung Thu và lồng đèn để trao tận tay.

Với những người đang phải sống ngoài đường, một phần ăn nóng có thể là điều cần thiết nhất trong ngày. Một chiếc bánh Trung Thu hay chiếc lồng đèn lại mang một ý nghĩa khác - sự quan tâm từ những người xa lạ để không ai bị bỏ lại phía sau trong mùa đoàn viên.

Giữa nhịp sống thành phố vốn rất đông đúc, những người già ngồi bên vỉa hè hay những đứa trẻ theo cha mẹ mưu sinh ngoài phố rất dễ trở thành những hình ảnh quen thuộc đến mức người ta đi ngang qua mà không còn để ý.

Nhưng trong đêm Trung Thu, Vầng Trăng Khuyết chọn dừng lại. Trao một bữa ăn, một chiếc bánh, một chiếc lồng đèn và dành thời gian hỏi han để họ có thêm một khoảnh khắc được quan tâm như bất kỳ ai khác trong mùa đoàn viên.

Hơn 250 người cao tuổi còn mưu sinh cũng có một mùa Trung Thu của riêng mình

Tinh thần ấy tiếp tục được Quỹ Vầng Trăng Khuyết đưa đến với hơn 250 người cao tuổi còn mưu sinh tại TPHCM trong chương trình "Cõng ngoại 1 con Trăng".

Đây là những người dù đã bước vào tuổi xế chiều vẫn phải bán vé số, nhặt ve chai, làm thuê, làm mướn để tự lo cuộc sống. Mỗi tháng, Vầng Trăng Khuyết đồng hành cùng các ngoại bằng những gói tiếp sức gồm gạo và nhu yếu phẩm cần thiết, giúp giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt.

Rằm tháng 8 năm nay rơi đúng dịp Trung Thu. Vì vậy, bên cạnh những phần tiếp sức quen thuộc, Vầng Trăng Khuyết chuẩn bị thêm bánh Trung Thu để gửi tặng các ngoại.

Những hành động ấy kết nối những người vốn xa lạ thành một mối quan hệ rất gần - một người cần được yêu thương và một người sẵn lòng sẻ chia.

Quỹ Vầng Trăng Khuyết trao một mùa trăng rằm tháng 8 trọn vẹn đến những người thiếu vắng tình thân

Từ những mái ấm đến góc phố, từ những đứa trẻ còn nhỏ đến những người đã đi qua gần trọn một đời người, Trung Thu của mỗi người có thể khác nhau. Nhưng điểm chung vẫn là mong muốn: được nhớ đến, được hỏi han và được có ai đó ngồi cạnh trong một ngày vốn dành cho sự sum vầy.

Gần 1.000 người tại các mái ấm, hơn 100 người già và trẻ em vô gia cư trên đường phố cùng hơn 250 ngoại còn mưu sinh đã nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Vầng Trăng Khuyết trong mùa Trung Thu năm nay.

Bởi sau cùng, tình thân đôi khi không chỉ được tạo nên bởi những người cùng một gia đình, nó cũng có thể bắt đầu từ một người xa lạ biết thương một người xa lạ khác.

Và trong mùa Trung Thu, khi ánh trăng đi qua những mái ấm, những con đường và những góc phố của thành phố, điều Quỹ Vầng Trăng Khuyết muốn giữ lại không chỉ là những chiếc bánh hay chiếc lồng đèn đã được trao đi.

Mà là cảm giác rằng, dù đang ở đâu và đang đi qua hoàn cảnh nào, mỗi người vẫn xứng đáng có một mùa trăng đoàn viên có người nhớ đến mình.