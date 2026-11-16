Quy ước thành nếp sống trong cộng đồng

Thành viên Đội văn nghệ quần chúng thôn Việt Thanh.

Khi quy ước đi vào đời sống ở Thanh Bình

Ở thôn Thanh Bình, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, những thay đổi trong đời sống văn hóa đang thể hiện qua cách người dân tổ chức việc cưới, việc tang, giữ gìn môi trường và tham gia các hoạt động chung. Những nội dung được cộng đồng thống nhất thực hiện từng bước trở thành nền nếp trong sinh hoạt thường ngày.

Thôn Thanh Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập Thanh Bình A và Thanh Bình B từ tháng 7/2026. Sau sáp nhập, cùng với ổn định tổ chức, địa phương tiếp tục vận động người dân thực hiện hương ước, quy ước, xây dựng nếp sống văn minh và phát huy tinh thần đoàn kết.

Ở các thôn, bản, việc vận động người dân thực hiện hương ước, quy ước, xây dựng nếp sống văn minh và phát huy tinh thần đoàn kết được duy trì thường xuyên.

Ông Đặng Phương Đông – Trưởng thôn Thanh Bình cho biết, việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quy ước đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng.

Theo ông Đông, đến nay, nhiều gia đình đã thay đổi cách tổ chức việc cưới, việc tang theo hướng ngắn gọn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế. Những thủ tục không cần thiết từng bước được hạn chế, giúp gia chủ giảm bớt chi phí, thời gian và công sức.

Sự thay đổi ấy không chỉ thể hiện ở hình thức tổ chức mà còn ở nhận thức của người dân về việc giữ gìn phong tục tốt đẹp, đồng thời loại bỏ những tập quán gây tốn kém, ảnh hưởng đến đời sống gia đình.

Cùng với việc hiếu, hỷ, Thanh Bình còn chú trọng vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm đối với khu dân cư.

Theo báo cáo thành tích năm 2026 của thôn, các chi hội, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thu gom rác thải, trồng hoa, chăm sóc cảnh quan, xây dựng đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Điều đáng chú ý là những nội dung này không chỉ được phổ biến trong các cuộc họp mà còn gắn với trách nhiệm tự giác của từng hộ dân. Qua đó, quy ước từng bước phát huy vai trò định hướng hành vi, xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng.

Việc thực hiện quy ước, hương ước được các thôn, bản trên địa bàn xã Thanh Nưa nghiêm túc triển khai.

Từ nếp sống văn minh đến trách nhiệm cộng đồng

Không riêng Thanh Bình, nhiều thôn, bản ở xã Thanh Nưa cũng chú trọng thực hiện hương ước, quy ước gắn với xây dựng đời sống văn hóa và phát huy tinh thần tự quản.

Sau khi sắp xếp, Thanh Nưa có 37 thôn, bản, nơi nhiều dân tộc cùng sinh sống. Việc thực hiện các quy định chung có ý nghĩa trong giữ gìn phong tục tốt đẹp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Theo Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 4/11/2026 của UBND xã Thanh Nưa, toàn xã có 32 thôn, bản được công nhận danh hiệu văn hóa năm 2026.

Tại thôn Độc Lập, việc thực hiện nếp sống văn minh được triển khai gắn với giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần tương trợ.

Trong năm, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hương ước, quy ước, nhất là trong việc cưới, việc tang.

Người dân được vận động tổ chức việc hiếu, hỷ phù hợp với phong tục tốt đẹp, hạn chế ăn uống linh đình, kéo dài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất; đồng thời bài trừ những tập quán lạc hậu.

Tinh thần tự quản còn thể hiện qua việc duy trì tổ an ninh trật tự, tổ chức tuần tra, phối hợp hòa giải những vụ việc phát sinh tại cơ sở, góp phần hạn chế mâu thuẫn, giữ gìn đoàn kết giữa các hộ dân.

Cùng với đó, thôn vận động người dân phát quang đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh và bảo vệ môi trường.

Từ Thanh Bình đến Độc Lập, điểm chung là các hoạt động được triển khai trên cơ sở tuyên truyền, vận động và phát huy trách nhiệm của từng hộ dân. Những chuẩn mực cộng đồng từng bước được cụ thể hóa bằng các việc làm gần gũi với đời sống.

Giá trị của quy ước không nằm ở số lượng điều khoản mà ở khả năng tạo sự đồng thuận, để người dân tự giác thực hiện những việc có lợi cho cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ do Đội văn nghệ quần chúng thôn Việt Thanh, xã Thanh Nưa biểu diễn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy vai trò tự quản ở khu dân cư

Để hương ước, quy ước thực sự đi vào đời sống, việc phát huy quyền làm chủ của người dân thông qua sinh hoạt, bàn bạc và thống nhất những công việc chung có ý nghĩa quan trọng.

Tại Thanh Bình, ngày 31/10/2026, cuộc họp bình xét danh hiệu thôn văn hóa được tổ chức tại nhà văn hóa, với sự tham gia của đại diện các hộ gia đình và các tổ chức ở cơ sở.

Tại cuộc họp, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng danh hiệu được phổ biến, thảo luận trước khi thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận.

Những cuộc họp như vậy góp phần tạo điều kiện để người dân tham gia đánh giá kết quả phong trào, đồng thời cùng xác định trách nhiệm trong xây dựng đời sống văn hóa.

Bên cạnh họp trực tiếp, Thanh Bình còn ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền. Trong năm 2026, các chủ trương, chính sách và thông tin liên quan đến đời sống được chuyển tải qua mạng xã hội Zalo, hỗ trợ việc trao đổi giữa cán bộ thôn và người dân.

Tuy nhiên, để quy ước phát huy hiệu quả, công tác tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên, phù hợp với điều kiện từng khu dân cư.

Đơn cử như tại báo cáo của thôn Độc Lập cũng chỉ ra một số hạn chế như việc tuyên truyền có thời điểm chưa liên tục, phối hợp giữa các đoàn thể chưa thật chặt chẽ, ý thức tham gia phong trào của một bộ phận người dân chưa đồng đều.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu phát huy vai trò nêu gương của cán bộ cơ sở, người có uy tín, đồng thời khuyến khích người dân tham gia và giám sát những công việc chung.

Với 32 thôn, bản được công nhận danh hiệu văn hóa năm 2026, Thanh Nưa có thêm cơ sở để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Từ những chuyển biến trong việc cưới, việc tang ở Thanh Bình đến hoạt động tự quản, giữ gìn môi trường tại Độc Lập, những nội dung chung đang được cụ thể hóa bằng hành động. Khi người dân đồng thuận và tự giác thực hiện, hương ước, quy ước mới thực sự trở thành nếp sống, góp phần xây dựng cộng đồng Thanh Nưa ngày càng đoàn kết, văn minh.