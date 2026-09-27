Quý Tử Vượt Giàu của Nguyễn Quang Dũng rời rạp

Quý Tử Vượt Giàu chính thức đến với khán giả từ ngày 11/09/2026. Sau thời gian chiếu, bộ phim hiện ghi nhận doanh thu gần 60 tỷ đồng tại phòng vé Việt, qua đó khép lại hành trình trình chiếu trên màn ảnh rộng.

Tác phẩm thuộc thể loại hài, gia đình, do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, với sự tham gia của Thu Trang, Tiến Luật, Hạo Khang, Ngô Kiến Huy, Ngân Quỳnh, Thanh Thủy, Kiến An và Đình Dương.

Sau thời gian phát hành, Quý Tử Vượt Giàu khép lại hành trình tại rạp với doanh thu gần 60 tỷ đồng.

Quý Tử Vượt Giàu được chuyển thể từ Successor (Bắt Búp Bê), bộ phim hài của điện ảnh Trung Quốc ra mắt năm 2024. Khi thực hiện phiên bản Việt, ê-kíp giữ lại khung câu chuyện chính nhưng có những điều chỉnh về bối cảnh, tình huống và cách xây dựng nhân vật để phù hợp hơn với đời sống gia đình Việt.

Câu chuyện tập trung vào Phát và Diệp, một cặp vợ chồng giàu có nhưng luôn lo lắng cậu con trai duy nhất là Phú Quý sẽ trở nên ỷ lại vì lớn lên trong điều kiện quá đầy đủ. Thay vì để con tiếp tục sống trong nhung lụa, cả hai quyết định dựng lên một cuộc sống nghèo khó và đưa Phú Quý rời khỏi môi trường quen thuộc.

Quý Tử Vượt Giàu được chuyển thể từ Successor (Bắt Búp Bê), bộ phim hài của điện ảnh Trung Quốc ra mắt năm 2024.

Từ một cậu ấm được bao bọc, Phú Quý phải làm quen với những sinh hoạt thiếu thốn và tự tìm cách giải quyết các vấn đề phát sinh. Kế hoạch của cha mẹ ban đầu nhằm giúp con trưởng thành lại tạo ra hàng loạt tình huống hài hước, đặc biệt khi Phú Quý ngày càng nhận thấy nhiều điểm bất thường trong cuộc sống mà gia đình đang cố gắng sắp đặt.

Bên cạnh yếu tố gây cười, bộ phim tập trung vào khoảng cách giữa cha mẹ và con cái trong một gia đình có điều kiện. Phát và Diệp muốn dùng cách riêng để chuẩn bị cho tương lai của con, trong khi Phú Quý lại có nhu cầu được tôn trọng và tự quyết định cuộc sống của mình. Mâu thuẫn từ đó không chỉ nằm ở chuyện giàu hay nghèo mà còn liên quan đến cách các thành viên trong gia đình thấu hiểu nhau.

Một điểm đáng chú ý của Quý Tử Vượt Giàu là cách bộ phim xử lý phần kết. So với bản gốc, phiên bản Việt được xây dựng theo hướng nhẹ nhàng và đề cao sự hòa giải giữa các thành viên. Những lựa chọn của cha mẹ và phản ứng của người con được đặt trong mối quan hệ hai chiều, qua đó câu chuyện hướng tới thông điệp về sự trưởng thành, tình cảm gia đình và nhu cầu được lắng nghe.

Bên cạnh yếu tố gây cười, Quý Tử Vượt Giàu tập trung vào khoảng cách giữa cha mẹ và con cái trong một gia đình có điều kiện.

Về diễn xuất, Thu Trang và Tiến Luật tiếp tục phát huy sự ăn ý khi vào vai một cặp vợ chồng vừa nghiêm khắc vừa có phần vụng về trong cách dạy con. Trong khi đó, Hạo Khang đảm nhận vai Phú Quý, nhân vật giữ vị trí trung tâm trong hành trình thay đổi của câu chuyện.

Với doanh thu gần 60 tỷ đồng, Quý Tử Vượt Giàu đã hoàn tất chặng đường chiếu rạp sau khi mang đến một câu chuyện gia đình được Việt hóa từ chất liệu điện ảnh nước ngoài. Tác phẩm đồng thời đánh dấu thêm một dự án điện ảnh của Nguyễn Quang Dũng trong năm 2026, tiếp tục khai thác những câu chuyện gần gũi với khán giả Việt.