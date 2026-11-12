Quy tụ trí tuệ Việt toàn cầu vì tương lai đất nước

Ban lãnh đạo Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam và một số tổ chức, hội đoàn người Việt tại Pháp tham dự buổi họp báo công bố Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026 (Vietnam Global Leaders Forum 2026). (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Trong khuôn khổ Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026 (Vietnam Global Leaders Forum 2026), dự kiến 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực, đến từ gần 30 quốc gia, sẽ hội tụ tại Paris (Pháp) nhằm kết nối trí tuệ, nguồn lực quốc tế và tìm kiếm những giải pháp chiến lược cho sự phát triển của đất nước đến năm 2045.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, với chủ đề “Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai,” diễn đàn năm nay hướng tới việc xác định những giá trị cần gìn giữ, những năng lực cần xây dựng và những cơ hội cần nắm bắt để Việt Nam chủ động bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đây cũng là dịp tập hợp các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và những người Việt thành đạt trên thế giới, cùng trao đổi về những hướng đi dài hạn cho đất nước.

Phát biểu họp báo ngày 11/11 tại Paris, Giáo sư Nguyễn Đức Khương, thành viên cấp cao của Đại học Cambridge (Anh), Chủ tịch AVSE Global, nhắc lại rằng năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình phát triển của Việt Nam, khi đất nước đang hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Chủ tịch AVSE Global nhấn mạnh: “Với hai hành trình và hai dấu mốc như vậy, chúng tôi cho rằng 2026 là một năm bệ phóng. Chúng ta mong muốn tìm ra con đường vào tương lai một cách đĩnh đạc, chủ động và không chỉ thu hút được sức người ở trong nước mà cả nguồn lực của Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới."

Giáo sư Nguyễn Đức Khương cho rằng thế mạnh của người Việt không chỉ nằm ở trình độ, năng lực và khả năng bắt kịp xu hướng thế giới, mà còn ở tình cảm gắn bó với quê hương, cội nguồn và tinh thần đổi mới sáng tạo rất cao. Bất kỳ một cá nhân, tri thức ở bất kỳ vị trí, lĩnh vực hay quốc gia nào trên thế giới cũng có thể đóng góp những sức mạnh nhỏ bé của mình vào sức mạnh chung để xây dựng đất nước.

Họp báo công bố Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026 (Vietnam Global Leaders Forum 2026) được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, kết nối nhiều điểm cầu tại Pháp và Việt Nam. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Về phần mình, Tiến sỹ Đinh Thanh Hương, Giám đốc Tài chính về Dịch vụ Tài chính Đầu tư thuộc Tập đoàn Ngân hàng BNP Paribas (Pháp), Giám đốc Điều hành Tri thức và Dự án của AVSE Global, khẳng định sứ mệnh cốt lõi của “Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng” là kết nối tri thức bậc cao, từ đó chuyển hóa thành hành động cụ thể thông qua báo cáo chiến lược, hoạt động tư vấn, các diễn đàn lớn và dự án nghiên cứu phát triển.

Tiến sỹ Đinh Thanh Hương cho biết khách mời tham gia sự kiện thuộc 5 nhóm chính gồm: lãnh đạo các tập đoàn lớn; các nhà kinh tế, nhà đầu tư và chủ đầu tư quỹ lớn; những cá nhân có tầm ảnh hưởng về văn hóa, xã hội và thể thao; những nhân vật có tầm ảnh hưởng về xã hội và chính trị; cùng các chuyên gia, người có tầm ảnh hưởng về ý tưởng và tư tưởng.

Đồng thời, nhằm chuẩn bị nguồn lực cho tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, VGL Forum 2026 đặc biệt đẩy mạnh hạng mục "Emerging Vietnam Global Leaders" (Những ngôi sao đang sáng) nhằm phát hiện, tôn vinh và kết nối thế hệ người Việt trẻ có tài năng, triển vọng và sức ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Cùng với đó, VGL Forum 2026 sẽ tập trung đối thoại về con người, giá trị xã hội, văn hóa-lịch sử, khoa học-công nghệ và tăng trưởng-thịnh vượng.

Chia sẻ tại họp báo, Tiến sỹ Lê Võ Phương Nga - Giám đốc Quản trị tài chính thuộc Ngân hàng Đầu tư Quốc tế Credit Agricole (Pháp) và là Giám đốc Dự án Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng - cho hay: “Sức mạnh lớn nhất của VGL Forum chính là sức mạnh cộng hưởng. Mỗi đại biểu người Việt có tầm ảnh hưởng tham dự không chỉ đại diện cho cá nhân họ, mà đằng sau là cả mạng lưới đối tác, quỹ đầu tư và nguồn lực quốc tế lớn mạnh. Ngay sau diễn đàn, AVSE Global sẽ tổng hợp tri thức để xây dựng Báo cáo khuyến nghị chiến lược gửi tới Chính phủ, đồng thời chuyển hóa thành các dự án hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ thực tế tại Việt Nam."

Theo ban tổ chức, trong ngày thứ nhất của VGL Forum 2026, phiên 1 và 2 sẽ tập trung phân tích trật tự thế giới mới, vị thế đang lên của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu cùng những thay đổi lớn đang định hình tương lai các quốc gia, qua đó củng cố nền tảng để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy không gian hợp tác đa phương ổn định và hòa bình.

Trong phiên chiều của diễn đàn, các trụ cột phát triển chính được tập trung thảo luận bao gồm: hạ tầng và kiến trúc; khoa học công nghệ; tăng trưởng và thịnh vượng; giá trị xã hội.

Trong ngày thứ hai của diễn đàn, trọng tâm thảo luận xoay quanh câu chuyện cốt lõi đi xuyên suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc là văn hóa và lịch sử.

Đồng thời, không gian Open Forum được tổ chức nhằm mở rộng thảo luận, giới thiệu các dự án chiến lược và kết nối với chuyên gia, trí thức không thể tham dự trực tiếp tại Paris.

AVSE Global là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris (Pháp), quy tụ chuyên gia, nhà khoa học và trí thức Việt Nam trên toàn thế giới, cùng các nguồn lực quốc tế, nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Với hơn 300 nhân sự nòng cốt hiện diện tại hơn 30 quốc gia, cùng mạng lưới hơn 2.000 chuyên gia và 10.000 trí thức kết nối thông qua 10 mạng lưới chuyên ngành, AVSE Global triển khai các sáng kiến, dự án và chương trình chiến lược trong nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Hoạt động thường xuyên của AVSE Global bao gồm các diễn đàn và hội thảo chính sách quốc tế, các chương trình đào tạo cấp cao, các dự án tư vấn và báo cáo chuyên sâu về khoa học công nghệ, giáo dục, thu hút nhân tài, phát triển kinh tế, quy hoạch đô thị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng./.