Quyết định bổ nhiệm lại ông Jensen Huang vào vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của Hội đồng quản trị Nvidia trong phiên đầu tuần (23/11) đã đẩy cổ phiếu hãng chip này tăng hơn 30%, đóng cửa ở mức 165,05 USD. Diễn biến này giúp giá trị cổ phần tại quỹ từ thiện Jen-Hsun & Lori Huang Foundation do vợ ông quản lý tăng thêm 2,3 tỷ USD, lên mức khoảng 9,7 tỷ USD.

Jensen Huang và vợ Lori Huang. Ảnh: Fortune

Theo báo cáo ủy quyền năm 2026 của Nvidia, quỹ từ thiện Jen-Hsun & Lori Huang Foundation đang nắm giữ khoảng 59 triệu cổ phiếu của tập đoàn. Tính theo mức giá đóng cửa phiên 23/11, khối tài sản của quỹ đạt khoảng 9,7 tỷ USD, tăng thêm 2,3 tỷ USD so với phiên chốt tuần trước đó (20/11).

Bà Lori Huang giữ chức Chủ tịch quỹ từ năm 2014, trong khi ông Jensen Huang đảm nhận vai trò Thư ký kiêm Giám đốc tài chính. Bà cũng là đồng quản trị các quỹ tín thác nắm giữ phần lớn cổ phần Nvidia của hai vợ chồng - nguồn tài sản cốt lõi tạo nên khối gia sản trị giá khoảng 144 tỷ USD của gia đình theo định giá của Forbes.

Trước đó, cổ phiếu Nvidia từng giảm sâu 14,35% trong phiên giao dịch ngày 12/11 trước khi thu hẹp đà giảm còn 4,34% lúc đóng cửa. Nhịp điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi ông Jensen Huang từ chức vì thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có liên quan đến bà Alice Huang — một quản lý cấp cao tại công ty điện toán đám mây Megaspeed, người bị cơ quan tình báo Mỹ kết luận đã chuyển thông tin cho Trung Quốc (phía Trung Quốc bác bỏ cáo buộc gián điệp này và gọi đây là sự bịa đặt). Ngoài ra, ông Huang cũng bị cáo buộc có quan hệ với một nhân viên cấp dưới.

Cuộc vận động đưa ông Jensen Huang trở lại điều hành diễn ra ngay sau đó. Một bức thư ngỏ do nhân viên Nvidia khởi xướng đã thu hút hơn 206.000 chữ ký tính đến đầu tuần này, với sự hưởng ứng của tỷ phú Elon Musk, đồng sáng lập Uber Travis Kalanick và CEO Shopify Tobias Lütke. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng công khai kêu gọi Hội đồng quản trị mời ông Huang quay lại và đã trực tiếp gọi điện trao đổi với ban lãnh đạo công ty trong quá trình thảo luận.

Phát biểu tại hội nghị DealBook của tờ The New York Times, ông Elon Musk nhận định: “Không ai thực sự có thể thay thế Jensen. Anh ấy đảm nhận vai trò của nhiều người”. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng phản ứng tích cực trước thông tin này khi chỉ số S&P 500 tăng 4,7% và Nasdaq tăng 6,5% — mức tăng mạnh nhất trong một phiên của cả hai chỉ số kể từ tháng 4/2025.

Dù đà phục hồi của cổ phiếu Nvidia đã xóa bỏ phần lớn thiệt hại từ sự kiện từ chức trước đó, tập đoàn này vẫn đối mặt với nhiều thách thức pháp lý. Hiện Nvidia đang tiến hành điều tra nội bộ đối với ông Huang; Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) xem xét liệu các công bố thông tin của công ty có gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư hay không, trong khi Văn phòng Tổng chưởng lý bang California cũng đã gửi lệnh triệu tập.

Quy mô top 15 nước Mỹ nhưng vận hành kín tiếng

Vợ chồng ông Huang thành lập quỹ từ thiện vào năm 2007 với số vốn ban đầu là 370.000 cổ phiếu Nvidia, trị giá 12,6 triệu USD. Theo hồ sơ thuế, tài sản của quỹ đã tăng từ 828 triệu USD vào cuối năm 2020 lên 9,2 tỷ USD vào cuối năm 2024, vươn lên nhóm 15 quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất nước Mỹ, sánh ngang với Quỹ Rockefeller và Quỹ Conrad N. Hilton.

Dù sở hữu quy mô lớn, quỹ này hoạt động rất kín tiếng, không có trang web riêng và báo cáo không có nhân viên hưởng lương tính đến năm 2023. Cặp đôi vẫn tiếp tục rót thêm nguồn lực vào quỹ: tháng 6/2025, quỹ tín thác sinh thời (living trust) của họ đã chuyển 440.000 cổ phiếu Nvidia trị giá khoảng 60 triệu USD cho quỹ từ thiện này, cùng một nửa số lượng cổ phiếu tương ứng cho một quỹ tư vấn người hiến tặng (DAF).

Các khoản tài trợ công khai của gia đình ông Huang cũng gia tăng đáng kể. Họ từng tặng 50 triệu USD cho Đại học Bang Oregon năm 2022 và 22,5 triệu USD cho Cao đẳng Nghệ thuật California năm 2025. Tháng 11/2025, họ cam kết tài trợ 5 triệu USD mỗi năm cho Nhà hát Opera San Francisco, trước khi trao tiếp 75 triệu USD cho Đại học Vanderbilt vào tháng 7/2026 để xây dựng cơ sở đào tạo mới về nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế tại San Francisco.

Năm 2010, ông Jensen Huang từng chia sẻ với Stanford Engineering: “Tôi không cho đi bất cứ thứ gì. Tôi coi đó là đầu tư vào thế hệ tiếp theo, để giúp chúng tôi và truyền cảm hứng tạo ra các công nghệ tốt hơn và hữu ích hơn”. Tuy nhiên, phần lớn dòng tiền giải ngân của quỹ lại chảy vào các quỹ tư vấn người hiến tặng (DAF).

Cụ thể, năm 2024, 82 triệu USD trong tổng số 126 triệu USD chi trả (chiếm khoảng 2/3) được chuyển tới DAFgiving360 — đơn vị trước đây có tên là Schwab Charitable. Năm 2023, khoản chuyển 46 triệu USD cho một quỹ DAF của Schwab cũng chiếm tới 77% tổng chi của quỹ.

Theo quy định, các quỹ DAF cho phép người hiến tặng được khấu trừ thuế ngay lập tức mà không bắt buộc phải công khai đích đến cuối cùng của dòng tiền, khác với các quỹ từ thiện tư nhân vốn phải tuân thủ tỷ lệ giải ngân tối thiểu hằng năm. Luật quy định quỹ tư nhân phải phân phối ít nhất 5% giá trị tài sản mỗi năm dựa trên mức bình quân của năm liền trước. Tổ chức nghiên cứu FoundationMark ước tính quỹ của gia đình ông Huang phải chi khoảng 369 triệu USD trong năm 2025, cao gần gấp ba lần tổng mức chi năm 2024.

Tuy nhiên, chính việc dồn toàn bộ danh mục vào một mã cổ phiếu duy nhất cũng khiến quỹ từ thiện này đối mặt với rủi ro tập trung cao. Nhận xét về các quỹ chỉ nắm giữ cổ phiếu của một doanh nghiệp, ông Doug Macauley, đối tác tại công ty tư vấn đầu tư Cambridge Associates, từng ví von trên CNBC: “Thực chất bạn đang đến Las Vegas và đặt cược vào cửa đen hoặc đỏ”. Ít nhất ở phiên giao dịch đầu tuần này, vòng quay may mắn đã nghiêng về phía gia đình ông Huang.