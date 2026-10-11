Quy tụ dàn sao quốc tế, LHP Busan khẳng định vị thế điện ảnh quốc tế

Đoàn đại biểu tham dự lễ khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam. (Ảnh: VFDA)

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 đang thu hút đông đảo khán giả và nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới, tiếp tục khẳng định vị thế của sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Ban tổ chức BIFF cho biết, trong 5 ngày đầu tiên (tính đến ngày 10/10), các chương trình giao lưu ngoài trời, lớp học chuyên đề, Actors House và đối thoại mở đã thu hút hơn 50.000 lượt người tham dự, vượt tổng lượng khán giả của các chương trình tương tự trong toàn bộ kỳ liên hoan năm ngoái.

Sức hút này được ghi nhận trong kỳ liên hoan đầu tiên kể từ khi BIFF được Liên đoàn Quốc tế các hiệp hội nhà sản xuất phim (FIAPF) nâng lên nhóm A-List.

Việc điều chỉnh lịch khai mạc sang ngày 6/10 và bổ sung các suất chiếu cuối tuần cũng tạo thuận lợi cho khán giả và giới chuyên môn.

Lễ khai mạc quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có nữ diễn viên Michelle Yeoh, người được vinh danh là Nhà làm phim châu Á của năm; đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Chủ tịch Ban giám khảo; cùng các nghệ sỹ Alfonso Cuarón, Maggie Gyllenhaal, Charlotte Gainsbourg, Phạm Băng Băng và đạo diễn Kore-eda Hirokazu.

Các buổi giao lưu và đối thoại tiếp tục là điểm nhấn của liên hoan. Đạo diễn Alfonso Cuarón trò chuyện với khán giả sau suất chiếu phim “Gravity”, trong khi các diễn viên Kim Go Eun, Kim Min Ha, Ryu Seung Ryong, Shin Min A và Ju Ji Hoon chia sẻ về sự nghiệp tại chương trình Actors House. Michelle Yeoh và Phạm Băng Băng cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong.

Ở hạng mục tranh giải, BIFF giới thiệu 13 tác phẩm cạnh tranh giải thưởng Busan Award thuộc 5 hạng mục.

Các phim đáng chú ý gồm tác phẩm tâm lý giật gân “Shaving” của đạo diễn Kim Jung Hoon và “The Sea Speaks His Name” của đạo diễn Indonesia Yosep Anggi Noen. Phim giành giải thưởng lớn sẽ đủ điều kiện được xem xét đề cử ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất của Giải Oscar.

Song song với các hoạt động trình chiếu, Chợ nội dung và phim châu Á (Asian Contents & Film Market) khai mạc ngày 10/10, quy tụ hơn 3.000 chuyên gia từ 1.200 công ty thuộc 58 quốc gia. Các đại biểu tập trung thảo luận về hợp tác sản xuất, mua bán bản quyền và xu hướng mới của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Bên cạnh sức hút nghệ thuật và thương mại, BIFF năm nay cũng ghi nhận tranh luận về tự do sáng tạo.

Phim lịch sử - giật gân “Assassin(s)” rút khỏi các sự kiện thảm đỏ và giao lưu ngoài trời sau những ý kiến trái chiều liên quan đến cách tái hiện sự kiện lịch sử.

Tại họp báo, các thành viên ban giám khảo, trong đó có Chủ tịch Trương Nghệ Mưu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tự do nghệ thuật.

BIFF lần thứ 31 sẽ kéo dài đến ngày 15/10, khép lại bằng lễ bế mạc do diễn viên Yim Si Wan dẫn chương trình và công bố các tác phẩm đoạt giải Busan Award./.