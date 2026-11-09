Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc

Công trình thủy điện Đakđrinh.

Quyết định nêu: Hằng năm, các hồ, đập: Đakđrinh, Nước Trong, Sơn Trà 1, Sơn Trà 1C, Đăk Re, Ba Vì, Thượng Sơn Tây, Sơn Tây, Đăk Đrinh 2, Trà Khúc 1, Trà Khúc 2, đập Thạch Nham và Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc trên lưu vực sông Trà Khúc phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau:

Vận hành trong mùa lũ

1- Đảm bảo an toàn công trình:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Đakđrinh, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa Nước Trong, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện Sơn Trà 1, Sơn Trà 1C, Đăk Re, Thượng Sơn Tây, Sơn Tây, Đăk Đrinh 2, Trà Khúc 1, Trà Khúc 2 không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Ba Vì không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm.

2- Góp phần giảm lũ cho hạ du.

3- Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Vận hành trong mùa cạn

1- Đảm bảo an toàn công trình.

2- Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước hạ du.

3- Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn

Thời gian vận hành mùa lũ: Từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12.

Thời gian vận hành mùa cạn: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 8.

Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du

Việc thực hiện chế độ vận hành bảo đảm an toàn công trình được thực hiện theo Quy trình vận hành của hồ đã được ban hành, trừ các tình huống bất thường, khẩn cấp quy định tại Quy trình này hoặc các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia quyết định.

Việc vận hành giảm lũ cho hạ du phải bảo đảm an toàn công trình hồ chứa, không gây đột biến dòng chảy, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân khu vực ven sông ở hạ du các hồ chứa; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian vận hành mùa lũ, khi chưa tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, mực nước các hồ chứa Đakđrinh và Nước Trong không được vượt mực nước cao nhất trong điều kiện bình thường quy định.

Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về: Tình hình thời tiết, mưa, lũ; mực nước tại các trạm thủy văn; mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin, thông tin dự báo, cảnh báo tiếp theo để vận hành, điều tiết hồ cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo điều hành, cung cấp, chia sẻ các thông tin, số liệu khí tượng, thủy văn, vận hành hồ chứa để nâng cao hiệu quả giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình và xử lý các tình huống bất thường, khẩn cấp.

Sau khi kết thúc quá trình vận hành giảm lũ cho hạ du hoặc sau khi vận hành trong tình huống bất thường, khẩn cấp hoặc sau khi vận hành bảo đảm an toàn công trình, phải đưa dần mực nước hồ về mực nước quy định.

Trong quá trình vận hành, khi xảy ra các tình huống bất thường, khẩn cấp thì thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 21 của Quy trình.

Vận hành trong các tình huống bất thường, khẩn cấp trong mùa lũ

Trong tình huống bất thường khẩn cấp trong mùa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định vận hành các hồ, đập khác với quy định của Quy trình này khi xảy ra một trong các tình huống sau:

a) Cục Khí tượng Thủy văn dự báo, cảnh báo ở hạ du xuất hiện hoặc có nguy cơ xuất hiện lũ, ngập lụt với cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai từ cấp độ 3 trở lên.

b) Khi một trong các hồ Đakđrinh, Nước Trong đã sử dụng hết dung tích cắt, giảm lũ cho hạ du mà có dự báo, cảnh báo tiếp tục xuất hiện lũ lớn ở thượng lưu hồ.

c) Khi mực nước tại Trạm thủy văn Sơn Giang (Trạm thủy văn Trà Khúc) vượt mực nước quy định mà mực nước hồ, các hồ Đakđrinh, Nước Trong đã đạt đến mực nước dâng bình thường, đồng thời dự báo lũ trên sông Trà Khúc còn tiếp tục tăng.

d) Xuất hiện sự cố hoặc có nguy cơ đe dọa đến an toàn của công trình, kết cấu hạ tầng quan trọng, thiết yếu ở hạ du.

đ) Xảy ra các tình huống khẩn cấp về thiên tai.

e) Các tình huống khác với quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ chứa nước hoặc đe dọa đến an toàn dân cư ở hạ du.

Quyết định quy định trong quá trình xử lý các tình huống quy định ở trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định việc hạ mực nước các hồ Đakđrinh và Nước Trong xuống thấp hơn giá trị mực nước quy định.

Trong quá trình xử lý các tình huống quy định ở trên, trường hợp xuất hiện các tình huống có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng, tài sản, kết cấu hạ tầng quan trọng, thiết yếu ở hạ du, trên cơ sở phương án đề xuất về mức độ, khả năng đảm bảo an toàn công trình của Chủ hồ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Bộ Công Thương (đối với hồ thủy điện), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đối với hồ thủy lợi) trước khi xem xét, quyết định sử dụng một phần dung tích trên mực nước dâng bình thường của hồ, các hồ để tham gia hỗ trợ giảm lũ cho hạ du nhưng phải đảm bảo an toàn đập.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn có chức năng liên quan đến đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình ra quyết định nêu trên.

Vận hành trong các tình huống bất thường, khẩn cấp trong mùa cạn

Trong các tình huống bất thường, khẩn cấp trong mùa cạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi theo thẩm quyền tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Quy trình này xem xét, quyết định việc vận hành các hồ khi xuất hiện một trong các tình huống sau:

a) Cục Khí tượng Thủy văn dự báo, cảnh báo ở hạ du xuất hiện hoặc có nguy cơ xuất hiện lũ, ngập lụt với cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai từ cấp độ 2 trở lên.

b) Có khả năng xuất hiện lũ trên một hoặc nhiều lưu vực hồ chứa.

c) Xuất hiện sự cố hoặc có nguy cơ đe dọa đến an toàn của công trình, kết cấu hạ tầng quan trọng, thiết yếu ở hạ du.

d) Các tình huống khác với quy định tại các điểm a, b và c của khoản này có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ chứa nước hoặc đe dọa đến an toàn dân cư ở hạ du.

Việc xem xét, quyết định phương án vận hành hồ trong các trường hợp quy định ở trên phải đảm bảo an toàn công trình.

Khi xảy ra hạn hán, thiếu nước hoặc khi kịch bản nguồn nước công bố nguồn nước trên lưu vực sông Trà Khúc ở trạng thái thiếu nước hoặc thiếu nước nghiêm trọng hoặc có yêu cầu các hồ vận hành bảo đảm an ninh nguồn nước cấp cho sinh hoạt hoặc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, quyết định chế độ vận hành hồ cho phù hợp.

Trong quá trình vận hành theo quy định, khi xảy ra các tình huống bất thường, khẩn cấp trong mùa lũ thì thực hiện theo quy định về vận hành các tình huống bất thường, khẩn cấp trong mùa lũ.