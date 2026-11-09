Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, sông Ba và sông Vu Gia-Thu Bồn. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh, sông Ba và sông Vu Gia-Thu Bồn nhằm bảo đảm an toàn công trình, góp phần giảm lũ cho hạ du, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước, duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, bảo đảm an ninh nguồn nước và năng lượng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh, sông Ba và sông Vu Gia-Thu Bồn nhằm bảo đảm an toàn công trình, góp phần giảm lũ cho hạ du, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước, duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, bảo đảm an ninh nguồn nước và năng lượng.

Cụ thể, các quy trình quy định rõ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên vận hành hồ chứa trong mùa lũ và mùa cạn. Trong mùa lũ, ưu tiên bảo đảm an toàn công trình, góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời bảo đảm cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu. Mùa lũ trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh từ ngày 1/9 đến 31/12; trên lưu vực sông Ba và Vu Gia-Thu Bồn từ ngày 1/9 đến 20/12.

Đáng chú ý, quy trình trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thủy điện Sông Bung 4 với các trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm; các công trình còn lại được phân cấp bảo đảm an toàn theo chu kỳ lũ từ 200 đến 1.000 năm.

Trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh và sông Ba, yêu cầu an toàn công trình được xác định theo chu kỳ lũ từ 100 đến 1.000 năm, tùy từng hồ chứa. Trong mùa cạn, các hồ phải ưu tiên bảo đảm an toàn công trình, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ở hạ du, bảo đảm hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm triển khai đồng bộ giải pháp công trình và phi công trình, bảo đảm an toàn hạ du mùa lũ, đáp ứng nhu cầu nước mùa cạn,...