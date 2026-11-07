Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, sông Ba và sông Vu Gia - Thu Bồn

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, sông Ba và sông Vu Gia - Thu Bồn.

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh

Tại Quyết định số 2131/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

Hằng năm, các hồ, đập: Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn C, Vĩnh Sơn 4, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Văn Phong và Phú Phong trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau:

Vận hành trong mùa lũ:

a) Đảm bảo an toàn công trình:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa Vĩnh Sơn C, Định Bình, Văn Phong và đập dâng Phú Phong không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa Trà Xom 1, Vĩnh Sơn 4, Vĩnh Sơn 5 và Núi Một không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B và Thuận Ninh không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ thiết kế với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm.

b) Góp phần giảm lũ cho hạ du.

c) Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông và góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Thời gian vận hành mùa lũ và mùa cạn

1. Thời gian vận hành mùa lũ: từ ngày 01/9 đến ngày 31/12.

2. Thời gian vận hành mùa cạn: từ ngày 01/01 đến ngày 31/8.

Các thông số kỹ thuật cơ bản của các hồ, đập theo Phụ lục I của Quy trình này.

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba

Tại Quyết định số 2136/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Hằng năm, các hồ, đập: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Ayun Hạ, An Khê, Ka Nak, Ia M'lá, Đaksrông, Đăk Srông 2, Đăk Srông 2A, Đăk Srông 3A, Đăk Srông 3B và đập Đồng Cam phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau:

Vận hành trong mùa lũ:

a) Đảm bảo an toàn công trình:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện Sông Ba Hạ, Krông H'Năng, An Khê - Ka Nak, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Sông Hinh, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ thiết kế với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa Ayun Hạ và Ia M'lá, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ thiết kế ứng với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 100 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện Đaksrông, Đăk Srông 2, Đăk Srông 2A, Đăk Srông 3A và Đăk Srông 3B, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm.

b) Góp phần giảm lũ cho hạ du, đặc biệt cho hạ du sông Ba;

c) Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn

1. Thời gian vận hành mùa lũ: từ ngày 01/9 đến ngày 20/12.

2. Thời gian vận hành mùa cạn: từ ngày 21/12 đến ngày 31/8 năm sau.

Các thông số kỹ thuật cơ bản của các hồ chứa theo Phụ lục I của Quy trình này.

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Tại Quyết định số 2138/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Hằng năm, các hồ, đập, công trình: A Vương, Đak Mi 4A, Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, A Vương 3, Za Hung, Đak Mi 2, Đak Mi 3, Đak Mi 4B, Đak Mi 4C, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4, Khe Diên, Sông Côn 2 bậc 1, Sông Côn 2 bậc 2; các đập An Trạch, Hà Thanh, Thanh Quýt, Bàu Nít và Nhà máy nước Cầu Đỏ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau:

Vận hành trong mùa lũ:

a) Đảm bảo an toàn công trình:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Sông Bung 4 không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện: A Vương, Đak Mi 4A, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Đak Mi 2 và Sông Tranh 3 không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện: Za Hung, Đak Mi 4B, Đak Mi 4C, Đak Mi 3, Sông Tranh 4, Khe Diên, Sông Côn 2 bậc 1 và Sông Côn 2 bậc 2 không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện A Vương 3 không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm.

b) Góp phần giảm lũ cho hạ du.

c) Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn

1. Thời gian vận hành mùa lũ: từ ngày 01/9 đến ngày 20/12.

2. Thời gian vận hành mùa cạn: từ ngày 21/12 đến ngày 31/8 năm sau.

Các thông số kỹ thuật cơ bản của các hồ chứa theo Phụ lục I của Quy trình này.

Đối với vận hành trong mùa cạn, quy trình vận hành liên hồ chứa trên cả 3 lưu vực sông nêu trên đều thực hiện theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau:

a) Đảm bảo an toàn công trình;

b) Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du;

c) Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Các Quyết định đều nêu rõ: Việc vận hành các công trình xả của các hồ, đập phải tuân thủ theo đúng quy trình vận hành công trình xả đã được ban hành nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các hoạt động có liên quan đến vận hành xả nước ở khu vực hạ lưu của hồ, đập.

Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện việc bảo đảm an toàn cho hạ du trong mùa lũ và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong mùa cạn trên cơ sở thực hiện đồng bộ, tổng thể các giải pháp công trình, phi công trình, trong đó bao gồm xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng phòng, chống thiên tai, thủy lợi, thủy điện, cấp nước, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, chi tiết ngành có liên quan./.