Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 5 lưu vực sông

Thủy điện Bản Vẽ

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả

Theo Quyết định số 2213/QĐ-TTg, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả áp dụng đối với các hồ: Bản Vẽ, Nậm Nơn, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Mô, Bản Ang, Nhạn Hạc A, Châu Thắng, Bản Mồng, Hố Hô và Ngàn Trươi.

Trong mùa lũ, các hồ phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau:

1- Đảm bảo an toàn công trình:

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình Bản Vẽ và Nậm Nơn, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm;

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình Khe Bố, Chi Khê, Bản Mồng và Ngàn Trươi, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm;

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình Nậm Mô, Bản Ang, Nhạn Hạc A, Châu Thắng và Hố Hô, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm.

2- Góp phần giảm lũ cho hạ du;

3- Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Trong mùa cạn, các hồ đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du và đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn trong Quy trình này được quy định như sau:

Thời gian vận hành mùa lũ:

- Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11 đối với các hồ: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mô, Bản Ang, Bản Mồng, Nhạn Hạc A và Châu Thắng;

- Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 11 đối với các hồ: Ngàn Trươi và Hố Hô.

Thời gian vận hành mùa cạn:

- Từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 30 tháng 6 năm sau đối với các hồ: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mô, Bản Ang, Bản Mồng, Nhạn Hạc A và Châu Thắng;

- Từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 14 tháng 8 năm sau đối với các hồ: Ngàn Trươi và Hố Hô.

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpốk

Theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpốk áp dụng đối với các hồ: Krông Nô 2, Krông Nô 3, Buôn Tua Srah, Chư Pông Krông, Krông Pách Thượng, Krông Búk Hạ, Buôn Kuốp, Hòa Phú, Đrây H'Linh, Srêpôk 3, Srêpôk 4 và Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A trên lưu vực sông Srêpốk.

Trong mùa lũ, các công trình trên phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau:

1- Đảm bảo an toàn công trình:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình: Buôn Tua Srah, Krông Pách Thượng, Krông Búk Hạ, Buôn Kuốp, Srêpôk 3 và Srêpôk 4 không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình: Krông Nô 2 và Krông Nô 3, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình: Chư Pông Krông, Hòa Phú và Đrây H'Linh, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm.

2- Góp phần giảm lũ cho hạ du và không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Campuchia.

3- Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện, duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Trong mùa cạn: Đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo nhu cầu sử dụng nước hạ du; đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện, duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn trong Quy trình này được quy định như sau:

Thời gian vận hành mùa lũ:

- Sông Krông Nô và dòng chính sông Srêpốk: Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 30 tháng 11.

- Sông Krông Ana: Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 12.

Thời gian vận hành mùa cạn:

- Sông Krông Nô và dòng chính sông Srêpốk: Từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 31 tháng 7 năm sau.

- Sông Krông Ana: Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 14 tháng 8 năm sau.

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương

Theo Quyết định số 2215/QĐ-TTg, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương gồm các hồ, đập: Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền, A Lưới, A Lin Thượng, cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Roàng, Sông Bồ, Thượng Nhật, Thượng Lộ và đập Thảo Long.

Trong mùa lũ, các hồ, đập trên phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau:

1- Đảm bảo an toàn công trình:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền và A Lin 3, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa A Lưới, A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Roàng, Sông Bồ, Thượng Nhật và Thượng Lộ, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa A Lin Thượng, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm;

2- Góp phần giảm lũ cho hạ du;

3- Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Trong mùa cạn: Đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du; đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn trong Quy trình này được quy định như sau:

Thời gian vận hành mùa lũ: Từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12.

Thời gian vận hành mùa cạn: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 8.

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai

Theo Quyết định số 2217/QĐ-TTg, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai gồm các hồ: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phước Hòa, Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk R'Tih (bậc trên), Đồng Nai 5, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi, Dầu Tiếng, Đa Khai, Đa Dâng 3, Đăk Sin 1, Đa M'Bri, Đắk Kar, Phú Tân 2 và đập dâng Tà Pao.

Trong mùa lũ, các hồ, đập trên phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau:

1- Đảm bảo an toàn công trình:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa Đại Ninh, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ nhỏ hơn hoặc bằng lũ cực hạn (PMF) với lưu lượng đỉnh 11.000 m3/s;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa: Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Trị An và Dầu Tiếng không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa Hàm Thuận không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phước Hòa, Đơn Dương, Đăk R'Tih (bậc trên), Đồng Nai 5, Đa Mi và Đa M'Bri không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra hoặc mực nước lũ thiết kế với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa: Đa Khai, Đa Dâng 3, Đắk Kar, Đăk Sin 1 và Phú Tân 2 không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm.

2- Góp phần giảm lũ cho hạ du;

3- Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Trong mùa cạn: Đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo nhu cầu sử dụng nước, hỗ trợ đẩy mặn cho hạ du và đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông; đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, năng lượng.

Thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn trong Quy trình này được quy định như sau:

Thời gian vận hành mùa lũ:

- Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11 đối với các hồ: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phước Hòa, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk R'Tih (bậc trên), Đồng Nai 5, Đa Dâng 3, Đăk Sin 1, Đa M'Bri, Đắk Kar, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi, Phú Tân 2, đập dâng Tà Pao và Dầu Tiếng;

- Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 đối với các hồ: Đa Khai, Đơn Dương và Đại Ninh.

Thời gian vận hành mùa cạn: ngoài thời gian quy định ở trên.

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã

Theo Quyết định số 2220/QĐ-TTg, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã gồm các hồ Hủa Na, Đồng Văn, Cửa Đạt, Xuân Minh, Trung Sơn, Thành Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước 1, Bá Thước 2, Cẩm Thủy 1, Cánh Tạng và đập Bái Thượng.

Trong mùa lũ, các hồ, đập trên phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau:

1- Đảm bảo an toàn công trình:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Xuân Minh không để mực nước hồ vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện Đồng Văn, Thành Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước 1 không để mực nước hồ vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện Hủa Na, Trung Sơn, Bá Thước 2, Cẩm Thủy 1 và Cánh Tạng không để mực nước hồ vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa nước Cửa Đạt, không để mực nước hồ vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 10.000 năm.

2- Đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du:

- Đảm bảo mực nước sông Chu tại Xuân Khánh không vượt quá cao trình 13,71 m với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 166 năm (tần suất 0,6%);

- Đảm bảo mực nước sông Mã tại Lý Nhân không vượt quá cao trình 13,0 m với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 50 năm;

- Góp phần giảm lũ cho hạ du sông Bưởi.

3- Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Trong mùa cạn: Đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du; đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, năng lượng.

Thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn trong Quy trình này được quy định như sau:

Thời gian vận hành mùa lũ:

- Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11 đối với các hồ: Hủa Na, Đồng Văn, Cửa Đạt, Xuân Minh và đập Bái Thượng;

- Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 11 đối với các hồ: Trung Sơn, Thành Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước 1, Bá Thước 2 và Cẩm Thủy 1;

- Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10 đối với hồ Cánh Tạng.

Thời gian vận hành mùa cạn:

- Từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 30 tháng 6 năm sau đối với các hồ: Hủa Na, Đồng Văn, Cửa Đạt, Xuân Minh và đập Bái Thượng;

- Từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 14 tháng 7 năm sau đối với các hồ: Trung Sơn, Thành Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước 1, Bá Thước 2 và Cẩm Thủy 1;

- Từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 5 năm sau đối với hồ Cánh Tạng.