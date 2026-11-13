Quy trình 'thiết kế ngược' giúp Iran tạo ra bản sao tên lửa hành trình AGM-158 JASSM của Mỹ?

Mới đây trong một đoạn video do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đăng tải đã ghi lại một căn cứ ngầm chứa đầy tên lửa và máy bay không người lái, trong đó một loại tên lửa hành trình mới đầy bí ẩn đã lần đầu tiên được nhìn thấy.

Bất chấp những nỗ lực làm mờ hình ảnh từ phía Iran nhằm bảo mật, vẫn có thể nhận ra đường nét thiết kế của tên lửa với phần vỏ được chế tạo bằng công nghệ tàng hình bao gồm các bề mặt vát cạnh.

Tên lửa hành trình thế hệ mới có lẽ dựa trên loại Paveh của Iran, tuy nhiên đã cải tiến bằng cách sử dụng dữ liệu thu nhận sau khi phân tích ngược loại AGM-158 JASSM của Mỹ.

AGM-158 là vũ khí đã được Không quân Mỹ sử dụng tích cực để tấn công Iran trong chiến dịch Epic Fury và thỉnh thoảng được tìm thấy trên mặt đất trong tình trạng tương đối nguyên vẹn do đầu đạn không kích hoạt.

So với nguyên mẫu Paveh, khả năng bị radar phát hiện của tên lửa hành trình mới đã được giảm đáng kể, bởi vì ngoài hình dạng thân với các bề mặt vát cạnh, động cơ còn được tích hợp vào trong, điều này cũng góp phần giảm tiết diện phản xạ (RCS).

Trên thực tế Iran chưa bao giờ coi trọng tên lửa hành trình do hiệu quả thấp, họ ưa chuộng tên lửa đạn đạo hơn vì chúng khó và tốn kém hơn để bắn hạ. Bên cạnh đó, Tehran đầu tư vào máy bay không người lái cảm tử bởi chúng rẻ hơn nhiều so với tên lửa hành trình.

Điển hình như khi xem xét các cuộc tấn công đáp trả của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ, IRGC đã sử dụng số lượng tên lửa hành trình ít hơn nhiều so với máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo được phóng đi, và hầu hết chúng đều bị bắn hạ.

Tuy vậy tên lửa hành trình cải tiến này tỏ ra khó phát hiện hơn nhiều, khiến chúng khó bị đánh chặn hơn và do vậy hiệu quả hơn khi được sử dụng với số lượng lớn.

Nếu Quân đội Mỹ quyết định phát động một chiến dịch tấn công mới, loại vũ khí vừa ra mắt có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng hơn đối với các quốc gia trong khu vực khi Iran trả đũa.

Đặc tính của tên lửa hành trình thế hệ mới mà Iran vừa cho ra mắt vẫn chưa được biết rõ. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể nhắc lại thông số kỹ thuật của tên lửa Paveh đã đề cập ở trên khi nó có kích thước tương tự.

Theo đó, tầm bắn ước tính của tên lửa mới vào khoảng 1.650 km, đầu đạn có trọng lượng chỉ 100 kg và tốc độ tối đa ở mức 900 km/h.

So với một chiếc máy bay không người lái như Shahed-136 hay Shahed-238 sử dụng động cơ phản lực, rõ ràng tên lửa hành trình như Paveh không có nhiều ưu thế, nhưng mọi chuyện có thể sẽ rất khác với bản nâng cấp dựa trên AGM-158 JASSM của Mỹ.