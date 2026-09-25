Quy trình mới về đính chính 'sổ đỏ' có sai sót hoặc bị thu hồi một phần

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 5206/QĐ-UBND ngày 23/9/2026 về việc phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”.

Đề án được xây dựng nhằm giảm các bước trung gian, hạn chế thao tác thủ công, tăng cường xử lý song song và liên thông điện tử giữa các cơ quan. Thành phố cũng đặt mục tiêu giảm số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính, giảm giấy tờ phải kê khai, cung cấp lại và chủ động thông báo tiến độ xử lý hồ sơ.

2 nhóm thủ tục được đưa vào Đề án “Sổ đỏ trao tay”

Đề án tập trung vào 2 nhóm thủ tục gồm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan Nhà nước có sai sót và chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau khi giải phóng mặt bằng.

Đối với thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Thành phố tập trung xử lý các trường hợp sai sót thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất do cơ quan Nhà nước gây ra.

Quy trình được chia theo thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Trong đó, một quy trình áp dụng với trường hợp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn nông nghiệp và môi trường Thành phố và cơ quan đăng ký đất đai Thành phố; quy trình còn lại áp dụng với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Đáng chú ý, thủ tục này sẽ được chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và phí, lệ phí bằng 0 đồng.

Theo Đề án, dữ liệu và hồ sơ đã có sẽ được khai thác tối đa, đồng thời tăng cường chuyển dữ liệu giữa các cơ quan thay vì yêu cầu người dân tự cung cấp lại.

Kết quả giải quyết cũng phải được cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu đất đai, qua đó giảm số lần người dân phải trực tiếp thực hiện thủ tục.

Đề án “Sổ đỏ trao tay” được triển khai theo 2 giai đoạn

Trong giai đoạn thí điểm, từ thời điểm Đề án được phê duyệt đến ngày 31/12/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ thực tế, thực hiện chuyển và khai thác dữ liệu, đồng thời theo dõi những điểm nghẽn phát sinh.

Sau giai đoạn thí điểm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ đánh giá tính phù hợp về pháp lý, hiệu quả thực tế và khả năng kết nối dữ liệu.

Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ tham mưu triển khai mô hình đối với những thủ tục hành chính khác trong lĩnh vực đất đai.

Hiệu quả quy trình

Ước tính hiệu quả tiết kiệm chi phí tuân thủ từ quy trình mới này rất lớn.

Cụ thể, theo số liệu thống kê từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/8/2026, tổng số hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận là 44.020 hồ sơ. Với việc chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ước tính mỗi hồ sơ giảm ít nhất 02 lượt đi lại của người dân, tương ứng giảm khoảng 88.040 lượt đi lại.

Với giả định bình quân tiết kiệm 02 giờ/hồ sơ, tổng thời gian tiết kiệm ước khoảng 88.040 giờ, tương đương 11.005 ngày công; tính theo chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước đạt khoảng 4,84 tỷ đồng/14 tháng, tương đương 345,7 triệu đồng/tháng, 110.000 đồng/hồ sơ. Mức tiết kiệm này mới tính riêng chi phí thời gian, chưa bao gồm chi phí đi lại, in ấn, sao chụp hồ sơ và các chi phí xã hội khác.

Mức tính toán này mới bao gồm chi phí thời gian, chưa tính các khoản chi phí đi lại, in ấn, sao chụp hồ sơ và những chi phí xã hội khác.