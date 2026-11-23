Tại Hoa Kỳ, đưa một sản phẩm thuốc lá mới ra thị trường và được phép truyền thông về khả năng giảm nguy cơ là hai vấn đề được FDA thẩm định riêng biệt.

Từ năm 2021 – 2024, trong số gần 20 triệu hồ sơ đăng ký ban đầu, chỉ có 31 hồ sơ được thông qua quy trình xét duyệt PTMA của FDA. Ảnh: The Counterfactual

Ở tầng thứ nhất, quy trình PMTA (hồ sơ đăng ký sản phẩm thuốc lá trước khi lưu hành) yêu cầu nhà sản xuất cung cấp bằng chứng khoa học toàn diện về sản phẩm, từ đặc tính, thành phần hóa học và độc tính đến mức độ phơi nhiễm, hành vi sử dụng và tác động tiềm tàng đối với sức khỏe cộng đồng, làm cơ sở để FDA quyết định việc cho phép tiếp thị sản phẩm.

Ở tầng thứ hai, nếu muốn truyền thông rằng sản phẩm có thể làm giảm nguy cơ hoặc giảm mức độ phơi nhiễm, doanh nghiệp phải trải qua quy trình MRTP (Sản phẩm thuốc lá được phép công bố thông tin về giảm nguy cơ hoặc giảm phơi nhiễm) riêng và đáp ứng các tiêu chuẩn bằng chứng áp dụng cho tuyên bố đó.

Phù hợp với sức khỏe cộng đồng là tiêu chí quan trọng trong quy trình PTMA

Căn cứ Điều 910 của Đạo luật Liên bang về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Hoa Kỳ (FD&C Act), doanh nghiệp muốn kinh doanh một sản phẩm thuốc lá mới tại Mỹ phải nộp hồ sơ PMTA, kèm theo các bằng chứng khoa học để FDA xem xét liệu việc cho phép sản phẩm lưu hành có đáp ứng tiêu chí APPH (Appropriate for the Protection of Public Health - phù hợp với yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng) hay không.

Theo cách tiếp cận này, FDA không chỉ xem xét những thành phần hay lượng chất gây hại của bản thân sản phẩm, mà còn đánh giá tương quan giữa rủi ro và lợi ích trên phạm vi toàn dân số, trong đó tính đến cả người đang sử dụng thuốc lá, người không sử dụng và nhóm thanh thiếu niên.

Theo đó, cơ quan này còn xem xét đến yếu tố: liệu người đang sử dụng thuốc lá có xu hướng sử dụng sản phẩm này ít hơn hay nhiều hơn và nguy cơ những người chưa từng sử dụng bắt đầu sử dụng ở mức nào.

Để phục vụ quy trình thẩm định, FDA yêu cầu doanh nghiệp nộp đơn phải cung cấp bằng chứng khoa học về nguy cơ sức khỏe, mức độ rủi ro so với các sản phẩm thuốc lá khác, cùng thông tin về thành phần, đặc tính, cơ chế vận hành, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Để công bố “giảm phơi nhiễm”: Hồ sơ MRTP phải qua lấy ý kiến công chúng và xem xét khoa học

Việc một sản phẩm thuốc lá được phép lưu hành tại Hoa Kỳ không đồng nghĩa nhà sản xuất được phép công bố sản phẩm đó có khả năng giảm nguy cơ hoặc giảm phơi nhiễm; để sử dụng những tuyên bố này, sản phẩm phải trải qua một quy trình thẩm định riêng theo cơ chế MRTP.

Năm 2026, FDA đã gia hạn quyết định cấp phép MRTP cho một số loại sản phẩm TLNN sau quy trình tái thẩm định nghiêm ngặt. Ảnh: FDA

Chính vì việc phải đáp ứng mức độ thẩm định kép khiến số lượng nhà sản xuất có sản phẩm vượt qua được quy trình đánh giá của FDA bị giới hạn.

Điển hình, theo các số liệu giám sát của FDA cho thấy tính đến ngày 28/2/2023, cơ quan này đã từ chối chấp nhận 19,6 triệu đơn đăng ký PMTA và từ chối tiếp nhận 5,1 triệu đơn.

Để công bố thông tin về khả năng giảm nguy cơ sức khỏe hoặc giảm phơi nhiễm trong hoạt động truyền thông, nhà sản xuất phải đáp ứng các tiêu chí thẩm định riêng theo cơ chế MRTP quy định tại Điều 911.

Quy trình MRTP không diễn ra khép kín trong FDA. Theo luật, hồ sơ phải được công khai, ngoại trừ bí mật thương mại và thông tin kinh doanh mật, để tiếp nhận ý kiến, dữ liệu từ công chúng; đồng thời được chuyển tới Ủy ban Cố vấn Khoa học về Sản phẩm Thuốc lá (TPSAC) để xem xét và đưa ra khuyến nghị.

Trong quy trình xem xét cấp phép MRTP, FDA yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ với các thông tin cụ thể về sản phẩm bao gồm: công thức, thành phần, nội dung quảng cáo, nhãn dự kiến sử dụng và các bằng chứng khoa học về tác động sức khỏe, bệnh tật cũng như hành vi sử dụng sản phẩm trên thực tế của người tiêu dùng.

TPSAC gồm 12 thành viên, 9 thành viên có quyền biểu quyết, chủ yếu là các chuyên gia y khoa, khoa học và y tế, cùng đại diện cơ quan chính quyền và công chúng; 3 thành viên không có quyền biểu quyết đại diện cho ngành sản xuất thuốc lá, doanh nghiệp sản xuất thuốc lá nhỏ và người trồng thuốc lá. Ý kiến của ủy ban là nguồn tư vấn khoa học để FDA cân nhắc, nhưng không mang tính ràng buộc và quyết định cuối cùng vẫn thuộc về FDA.

Thuốc lá nung nóng (TLNN) là một ví dụ về sản phẩm đã trải qua cả hai tầng đánh giá của FDA, bao gồm quy trình PMTA để xem xét điều kiện tiếp thị và MRTP nhằm thẩm định khả năng giảm phơi nhiễm.

Năm 2019, sau thẩm định khoa học theo PMTA, FDA cho phép tiếp thị một số sản phẩm TLNN, cơ quan cũng lưu ý điều này không đồng nghĩa rằng sản phẩm an toàn.

Tiếp đó, vào năm 2020, FDA tiếp tục cấp phép MRTP cho một số sản phẩm TLNN (đã qua quy trình PTMA), cho phép công bố thông tin giảm phơi nhiễm với điều kiện người sử dụng chuyển đổi hoàn toàn từ thuốc lá điếu. Quyết định này không mang tính vô thời hạn mà đi kèm yêu cầu giám sát và nghiên cứu sau lưu hành.

Từ 2024-2025, quy trình đánh giá gia hạn MRTP cho sản phẩm trên được FDA tiếp tục thực hiện. Quá trình này bao gồm thẩm định bằng chứng khoa học, tiếp nhận ý kiến công chúng và tham vấn TPSAC. Kết quả, ngày 17/4/2026, FDA quyết định gia hạn MRTP đối với năm sản phẩm TLNN từng được cấp phép vào năm 2020.

Kinh nghiệm Hoa Kỳ cho thấy, cơ chế PMTA, MRTP và hệ thống giám sát sau lưu hành của FDA có thể cung cấp nguồn tham chiếu khoa học và quản lý cho các quốc gia trong quá trình xây dựng, rà soát và điều chỉnh chính sách đối với các sản phẩm thuốc lá mới. Với TLNN, dù quyết định của FDA không phải "giấy thông hành" cho các thị trường khác, những bằng chứng đã được thẩm định có thể được tham khảo và kết hợp với tiêu chuẩn quản lý, cơ chế hậu kiểm của từng quốc gia để xây dựng cách tiếp cận phù hợp với bối cảnh thực tế.