Theo báo cáo hoạt động các quỹ đầu tư tại Việt Nam tháng 10/2026 của FiinGroup, nhóm quỹ trái phiếu đạt hiệu suất bình quân 0,57% trong tháng, gần tương đương mức 0,58% của tháng 9. Kết quả này cho thấy nhóm tài sản có thu nhập cố định tiếp tục duy trì sự ổn định trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn nhiều biến động.

Trong số 28 quỹ trái phiếu được thống kê, có 13 quỹ ghi nhận hiệu suất thấp hơn tháng trước. Đáng chú ý, Quỹ Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) là quỹ duy nhất có hiệu suất âm trong tháng 10, ở mức -0,6%, đảo chiều đáng kể so với mức tăng 1,3% trong tháng 9. Theo FiinGroup, nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản lỗ chưa thực hiện khi giá thị trường của một số trái phiếu doanh nghiệp trong danh mục giảm.

Ở chiều ngược lại, nhiều quỹ tiếp tục ghi nhận mức sinh lời tích cực. Dẫn đầu là Quỹ Trái phiếu VCBF (VCBF-FIF) với hiệu suất 1,8%, cao nhất trong số các quỹ được thể hiện tại biểu đồ tháng 10. Đây cũng là mức hiệu suất theo tháng cao nhất kể từ khi quỹ thành lập. Kết quả này chủ yếu được hỗ trợ bởi giá trị thị trường tăng tại một số trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục, tiêu biểu là MSN123008 tăng 6,3% và TNG124027 tăng 0,62%.

Xếp sau VCBF-FIF là Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF), với hiệu suất 0,9%. Quỹ Trái phiếu Nâng cao VinaCapital và Quỹ Trái phiếu DC cùng đạt 0,8%. Một số quỹ khác cũng duy trì mức tăng khá ổn định, gồm Quỹ Trái phiếu VND đạt 0,7%, Quỹ Trái phiếu An Bình đạt 0,7%, Quỹ Trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC đạt 0,6%, Quỹ Trái phiếu Mở rộng Chubb đạt 0,6%, Quỹ Trái phiếu Bản Việt đạt 0,6% và Quỹ Trái phiếu LP đạt 0,6%.

Trong khi đó, Quỹ Trái phiếu MB ghi nhận hiệu suất 0,5%; Quỹ Trái phiếu Linh hoạt VND và Quỹ Trái phiếu Fides VN cùng đạt 0,4%. Quỹ Trái phiếu Techcom có mức tăng khiêm tốn hơn, ở mức 0,1%.

Đáng chú ý, hiệu suất bình quân của nhóm quỹ trái phiếu trong tháng 10 vẫn cao hơn mức sinh lời 0,4% của lãi suất tiết kiệm. Điều này cho thấy các quỹ trái phiếu tiếp tục tạo ra lợi nhuận dương và duy trì lợi thế nhất định so với tiền gửi ngân hàng trong kỳ.

Không chỉ duy trì kết quả tích cực trong tháng 10, hiệu suất lũy kế của nhóm quỹ trái phiếu cũng cải thiện so với cùng kỳ năm 2025. Tính đến cuối tháng 10/2026, hiệu suất bình quân đạt 5,2%, cao hơn mức 4,7% của cùng kỳ năm trước. Có 19/24 quỹ được thống kê ghi nhận hiệu suất cao hơn cùng kỳ, phản ánh sự cải thiện tương đối rộng giữa các quỹ.

Xét theo từng quỹ, VCBF-FIF tiếp tục dẫn đầu với hiệu suất lũy kế 10 tháng đạt 8,1%. MAFF đứng thứ hai với 6,6%, theo sau là VINACAPITAL-VFF đạt 6,5%. DCBF và ABBF cùng ghi nhận mức sinh lời 6,3%. VNDBF và LPBF đạt 6,1%, trong khi MBBOND đạt 5,7%.

Ở nhóm quỹ có quy mô lớn, TCBF đạt hiệu suất 5,2% trong 10 tháng, tương đương DCIP. CBPF đạt 5,1%, BVBF đạt 5,0%, VNDCF đạt 4,9% và VCAMFI đạt 4,7%. FBF ghi nhận mức thấp nhất trong nhóm quỹ được thống kê, ở mức 4,5%.

So với cùng kỳ năm 2025, nhiều quỹ đã cải thiện đáng kể khả năng sinh lời. Chẳng hạn, TCBF đạt 5,2% trong 10 tháng năm nay, cao hơn mức 4,1% cùng kỳ năm trước. DCIP tăng từ 4,5% lên 5,2%; ABBF tăng từ 5,1% lên 6,3%; VCBF-FIF tăng từ 5,1% lên 8,1%. LPBF cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt khi chuyển từ mức âm 1,1% trong cùng kỳ năm 2025 lên mức dương 6,1% trong năm nay.

Tuy nhiên, mức sinh lời của nhóm quỹ trái phiếu vẫn chưa tạo ra khoảng cách lớn so với kênh tiền gửi. Lãi suất tiết kiệm bình quân kỳ hạn 12 tháng tại bốn ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank đạt 4,4% trong 10 tháng năm 2026, so với mức 5,2% của nhóm quỹ trái phiếu. Như vậy, chênh lệch chỉ khoảng 0,8 điểm phần trăm. Mức chênh lệch này tương đương cùng kỳ năm trước, cho thấy lợi thế sinh lời của quỹ trái phiếu so với tiền gửi chưa được mở rộng đáng kể.

Một điểm đáng chú ý là hiệu suất được cải thiện chưa đi kèm sự đảo chiều của dòng vốn. Dù phần lớn quỹ trái phiếu duy trì mức sinh lời dương, áp lực rút ròng vẫn tiếp diễn và tập trung tại một số quỹ có quy mô tài sản lớn.

Trong số các quỹ được thống kê, TCBF ghi nhận dòng vốn rút ròng lớn nhất trong 10 tháng, với 6.043 tỷ đồng. Tiếp theo là DCBF bị rút ròng 959 tỷ đồng, DCIP bị rút ròng 804 tỷ đồng, ABBF bị rút ròng 578 tỷ đồng và VINACAPITAL-VFF bị rút ròng 363 tỷ đồng. Một số quỹ khác cũng ghi nhận dòng vốn rút ròng, gồm VCBF-FIF với 91 tỷ đồng, MAFF với 55 tỷ đồng, VNDBF với 73 tỷ đồng và MBBOND với 27 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 10, TCBF tiếp tục chịu áp lực rút ròng 221 tỷ đồng. ABBF bị rút 136 tỷ đồng, DCIP bị rút 44 tỷ đồng và DCBF bị rút khoảng 41 tỷ đồng. VINACAPITAL-VFF ghi nhận dòng vốn rút 6 tỷ đồng, trong khi MAFF bị rút 11 tỷ đồng. Những con số này cho thấy áp lực rút vốn không chỉ xuất hiện ở một vài quỹ riêng lẻ mà còn tập trung tại nhiều quỹ có quy mô tài sản đáng kể.

Tính đến ngày 30/10/2026, TCBF là quỹ trái phiếu có quy mô tài sản ròng lớn nhất trong nhóm được thống kê, đạt 4.148 tỷ đồng. VINACAPITAL-VFF có NAV 1.208 tỷ đồng, DCBF đạt 893 tỷ đồng, ABBF đạt 703 tỷ đồng và DCIP đạt 580 tỷ đồng. Quy mô tài sản lớn nhưng dòng vốn vẫn rút ròng cho thấy nhà đầu tư chưa thực sự quay trở lại nhóm sản phẩm này, dù hiệu suất đầu tư duy trì tích cực.

Theo FiinGroup, mức sinh lời dương và phần bù lợi suất so với tiền gửi hiện chưa đủ hấp dẫn để thúc đẩy dòng vốn quay trở lại các quỹ trái phiếu. Bên cạnh đó, nhà đầu tư vẫn cần cân nhắc rủi ro tín dụng và thanh khoản khi lựa chọn sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định.