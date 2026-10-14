QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ CHIỀNG SƠN THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Quỹ tín dụng Nhân dân xã Chiềng Sơn trân trọng thông báo thay đổi địa bàn hoạt động kể từ ngày 09/10/2026:

Sửa đổi, bổ sung nội dung về địa bàn hoạt động tại giấy phép hoạt động số 05/NH-GP ngày 05 tháng 10 năm 1996 của Quỹ tín dụng Nhân dân xã Chiềng Sơn, do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La cấp cho Quỹ tín dụng Nhân dân xã Chiềng Sơn như sau:

“Địa bàn hoạt động: Xã Chiềng Sơn; phường Mộc Châu (tổ dân phố Nà Bó, tổ dân phố Là Ngà, tổ dân phố Mường Sang, bản Vặt Hồng); xã Lóng Sập (bản Bó Sặp, bản A Má, bản Hong Húa, bản Pha Đón, bản A Lá, bản Pu Nhan, bản Phiêng Cài, bản Mường Bó, bản Pha Nhên), tỉnh Sơn La.”

Quỹ tín dụng Nhân dân xã Chiềng Sơn thông báo để các cơ quan, đoàn thể và thành viên biết.