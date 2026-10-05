Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thành thông báo sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động

Căn cứ Khoản 4 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung).

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-KV4 ngày 30/9/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thành.

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thành thông báo sửa đổi Mục 5 Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/NH-GP ngày 19/10/2006 do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc cấp như sau:

“5- Địa bàn hoạt động: xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ”.

Quyết định số 713/QĐ-KV4 có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/NH-GP ngày 19/10/2006 do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thành trân trọng thông báo.