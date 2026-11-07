Quỹ tín dụng nhân dân tiếp sức sản xuất, kinh doanh

Tiếp cận vốn của Quỹ tín dụng nhân dân Gò Nổi, ông Phan Xang (bìa phải) nuôi bò 3B hiệu quả. Ảnh: QUANG VIỆT

Thời gian qua, mô hình quỹ tín dụng nhân dân tại khu vực Điện Bàn (cũ) đã phát huy vai trò là kênh cung ứng vốn giúp các thành viên sản xuất, kinh doanh trong phạm vi hoạt động.

Ông Phan Xang (ở thôn Bến Đền, xã Gò Nổi) cho biết, đầu tháng 9 vừa qua, ông tìm đến Quỹ tín dụng nhân dân Gò Nổi vay 100 triệu đồng cùng với vốn tích lũy đã đầu tư trang trại nuôi 18 con bò 3B. Nhờ chăm sóc tốt nên đàn bò lớn nhanh, dự kiến kịp xuất bán đúng dịp cuối năm để đón Tết.

“Nuôi bò 3B là thế mạnh phát triển kinh tế của gia đình tôi. Quỹ tín dụng nhân dân Gò Nổi đã giúp chúng tôi có nguồn lực để nuôi bò hiệu quả. Tôi sẽ trả một phần vốn vay đến hạn, đồng thời vay mới để mở rộng nuôi bò 3B lên 50 con sau khi xuất bán cuối năm nay”, ông Xang nói.

Nguồn vốn Quỹ tín dụng nhân dân Gò Nổi đưa vào sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, thực hiện dịch vụ thời gian qua đã giúp người dân trên địa bàn phát triển kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Đỗ Phú Thông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Gò Nổi cho biết, tổng nguồn vốn hiện nay của quỹ là 80 tỷ đồng, dư nợ cho vay hơn 48 tỷ đồng.

“Chúng tôi biết rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như năng lực, thế mạnh của từng thành viên nên tỷ lệ thành công cao khi đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh. Chất lượng tín dụng của quỹ tốt hơn đáng kể so với mức trung bình của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Công tác thẩm định, quản lý nợ, thu hồi nợ được kiểm soát tốt”, ông Thông nói.

Ông Phan Tấn Quân, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Tây Điện Bàn cho biết, nguồn vốn huy động của quỹ hiện nay đạt 254 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 139,7 tỷ đồng với 947 khách hàng ở xã Điện Bàn Tây và phường Điện Bàn Bắc.

“Khách hàng vay vốn sản xuất, kinh doanh, nhất là làm nông nghiệp, thủy sản đạt hiệu quả. Chúng tôi mong các địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục đất đai, đăng ký kinh doanh, các hồ sơ liên quan, tạo thuận lợi cho các hộ dân có nhu cầu được vay vốn của quỹ để đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập”, ông Quân thông tin.

Hoạt động tín dụng duy trì ổn định tại Quỹ tín dụng nhân dân Gò Nổi. Ảnh: QUANG VIỆT

Theo ông Phan Tấn Quân, hoạt động tài chính ngày càng đòi hỏi tính minh bạch và khả năng nhận diện rủi ro sớm, bởi vậy Quỹ tín dụng nhân dân Tây Điện Bàn sẽ chuyển từ tư duy xử lý khi phát sinh vấn đề sang tư duy chủ động phòng ngừa.

Chất lượng thẩm định tín dụng; khả năng giám sát sau cho vay sẽ được tổ chức tín dụng chú trọng hơn trong thời gian đến. Quỹ tín dụng cũng sẽ đầu tư lớn hơn cho công nghệ mới, số hóa hoạt động tín dụng.

Đây không chỉ là đầu tư phục vụ tiện ích giao dịch mà quan trọng hơn là bảo đảm độ tin cậy cho hệ thống dữ liệu, nhất là nhận diện dấu hiệu bất thường nếu có và ngăn chặn sai sót nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả giám sát.

Ông Lê Anh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 cho biết, hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân thời gian qua đã phát huy thế mạnh, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong cộng đồng để tái đầu tư cho sản xuất, kinh doanh.

Các quỹ tín dụng nhân dân đã duy trì hoạt động ổn định, ghi nhận đà tăng trưởng ở các chỉ tiêu cơ bản, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế địa phương.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 đang quyết liệt chỉ đạo các quỹ tín dụng nhân dân tái cơ cấu hoạt động để xây dựng hệ thống hoạt động an toàn, bền vững, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vốn trong phạm vi hoạt động.