QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN SÔNG MÃ THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
Căn cứ Quyết định số: 407/QĐ-KV3 ngày 12/10/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 3, về việc sửa đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng Nhân dân Sông Mã.
Quỹ tín dụng Nhân dân Sông Mã trân trọng thông báo thay đổi địa bàn hoạt động kể từ ngày 12/10/2026:
“Điều 3. Địa bàn hoạt động: Xã Sông Mã, tỉnh Sơn La.”
Quỹ tín dụng Nhân dân Sông Mã thông báo để các cơ quan, đoàn thể và thành viên biết.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thong-tin-quang-cao/quy-tin-dung-nhan-dan-song-ma-thong-bao-thay-doi-dia-ban-hoat-dong-QohPIoCDR.html