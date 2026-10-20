QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN SÔNG MÃ THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

Như TTXVN đã thông tin, thời gian gần đây, tình trạng vịt nuôi của người dân chết không rõ nguyên nhân, nước sông Cầu đoạn chảy qua thôn Bình An của xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên chuyển màu bất thường đang khiến nhiều hộ dân lo lắng, bất an. Nhưng đến nay, nguyên nhân nước sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn xã bị đổi màu bất thường vẫn chưa được xác định.