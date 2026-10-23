Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực vừa công bố kết luận thanh tra Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Nam Hồng, có trụ sở tại thôn Vệ, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội.

Nội dung thanh tra tập trung vào hoạt động cho vay; phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro; hoạt động gửi tiền tại các tổ chức tín dụng khác; việc chấp hành quy định về thu, chi tài chính; công tác an toàn kho quỹ và an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Quỹ tín dụng nhân dân Nam Hồng phải thực hiện 12 kiến nghị sau thanh tra (Ảnh minh họa).

Cơ quan thanh tra cũng đánh giá việc thực hiện phương án cơ cấu lại quỹ gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021–2025, đồng thời xem xét hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát và kiểm toán nội bộ.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/10/2025 đến ngày 31/7/2026 và các thời điểm trước hoặc sau thời kỳ này nếu có liên quan.

Theo kết luận thanh tra, QTDND Nam Hồng còn một số tồn tại, vi phạm trong hoạt động cho vay, hoạt động thu, chi tài chính và công tác quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực yêu cầu quỹ nghiêm túc thực hiện 12 kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, vi phạm, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Tuy nhiên, trong thời kỳ thanh tra, QTDND Nam Hồng cũng ghi nhận một số kết quả tích cực. Hoạt động cho vay và kết quả kinh doanh tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên; quỹ chưa phát sinh nợ xấu và đã hoàn thành các giải pháp tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021–2025 do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Hoạt động công nghệ thông tin được duy trì liên tục, an toàn, không xảy ra sự cố. Công tác kho quỹ, quản lý và sử dụng ấn chỉ được thực hiện an toàn, không phát sinh thừa, thiếu tiền. Quỹ cơ bản chấp hành các quy định về gửi tiền tại tổ chức tín dụng khác và công tác thu, chi tài chính.

Đối với hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, kết luận đánh giá các bộ phận cơ bản thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định đối với những nội dung được thanh tra.

Việc thực hiện đầy đủ 12 kiến nghị khắc phục là yêu cầu đặt ra đối với QTDND Nam Hồng nhằm xử lý các tồn tại được chỉ ra, nâng cao hiệu quả quản trị và bảo đảm hoạt động tuân thủ quy định pháp luật.