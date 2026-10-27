Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Mỹ thông báo về việc sửa đổi giấy phép hoạt động

Cụ thể, căn cứ điểm b, khoản 4 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 1 năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ.KV1-QLGS2 ngày 23 tháng 10 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 1 về việc sửa đổi Giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Mỹ;

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Mỹ trân trọng thông báo về việc công bố nội dung thay đổi như sau:

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động số 84/NH-GP ngày 29-4-2008 của NHNN chi nhánh tỉnh Hà Tây (cũ) nay là NHNN chi nhánh Khu vực 1 cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Mỹ.

Nội dung sửa đổi:

Địa chỉ đặt trụ sở chính: Thôn An Mỹ, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Mỹ trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Thương

(Đã ký)