Ngày 25/11, tại An Giang, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam cùng Chính phủ Anh, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN), Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và chính quyền địa phương đã khởi động hoạt động “Phát triển sinh kế bền vững hướng tới bảo tồn hệ sinh thái cho cộng đồng ven biển và hải đảo tại An Giang và Hải Phòng”. Hoạt động nhằm giúp các cộng đồng ven biển và hải đảo dễ bị tác động bởi biến đổi khí hậu xây dựng sinh kế thích ứng, đồng thời cùng phục hồi những hệ sinh thái biển mà cuộc sống của họ gắn bó.