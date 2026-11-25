Quỹ tín dụng nhân dân B'Lao: Đổi mới sáng tạo từ nền tảng tương trợ cộng đồng
Từ hoạt động cho vay, đồng hành cùng thành viên đến đổi mới phương thức quản trị, Quỹ tín dụng nhân dân B’Lao (Lâm Đồng) đang khẳng định vai trò kết nối nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng. Những đổi mới từ nền tảng tương trợ đã giúp Quỹ được vinh danh tại chương trình HTX Đổi mới sáng tạo năm 2026.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-blao-doi-moi-sang-tao-tu-nen-tang-tuong-tro-cong-dong.html