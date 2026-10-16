Quỹ tín dụng có 15 nhân sự, chi phí nhân viên hơn 3,5 tỷ đồng trong 7 tháng

Theo kết luận thanh tra, đến ngày 31/7/2026, Quỹ tín dụng nhân dân Nam Hồng (trụ sở tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) có tổng dư nợ cho vay hơn 380,5 tỷ đồng. Trong đó, cho vay thành viên chiếm 99,8% tổng dư nợ.

100% dư nợ cho vay ngắn hạn. Trong đó, cho vay ngành nghề chiếm 77,9% tổng dư nợ, cho vay kinh doanh - dịch vụ chiếm 20,5%, cho vay tiêu dùng 1,4%, cho vay đầu tư bất động sản chỉ chiếm 0,2% tổng dư nợ.

Phân loại theo hình thức bảo đảm tiền vay, cho vay không có tài sản bảo đảm chiếm 0,6% tổng dư nợ, cho vay cầm cố sổ tiền gửi chiếm 0,4% tổng dư nợ, cho vay tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất chiếm đến 99% tổng dư nợ, tương đương 376,78 tỷ đồng.

Những thông tin trên được ghi nhận tại Kết luận thanh tra đối với Quỹ tín dụng nhân dân Nam Hồng do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 vừa công bố.

Quỹ tín dụng Nam Hồng có chi phí bình quân hơn 33 triệu đồng/người/tháng cho nhân viên

Theo kết luận thanh tra, tại ngày 31/7/2026, toàn bộ dư nợ cho vay của quỹ được phân loại vào nhóm 1, không có nợ nhóm 2–5. Tuy nhiên, quỹ vẫn theo dõi trên tài khoản ngoại bảng các khoản nợ đã xử lý rủi ro, gồm hơn 3,72 tỷ đồng nợ gốc và 412 triệu đồng nợ lãi.

Kết quả kiểm tra chọn mẫu 109 hồ sơ đang có dư nợ tại thời điểm 31/7/2026 không phát hiện quỹ phân loại nợ không đúng quy định.

Tuy nhiên, đoàn thanh tra chỉ ra một số thiếu sót trong hoạt động cho vay. Hai hồ sơ với dư nợ 4,97 tỷ đồng (chiếm 2,16% tổng dư nợ được kiểm tra) chưa đảm bảo chặt chẽ trong thẩm định cho vay (chưa đánh giá cụ thể nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi; thực trạng khoản vay của khách hàng, người đồng trả nợ tại quỹ/tổ chức tín dụng khác).

Về tài sản bảo đảm, có 41 hồ sơ cho vay với tổng dư nợ 90,42 tỷ đồng (chiếm 39,22% tổng dư nợ kiểm tra) được xác định chưa thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đã được đăng ký biện pháp bảo đảm khi thay đổi nghĩa vụ được bảo đảm.

Về kiểm tra, giám sát vốn vay, có hai hồ sơ cho vay với tổng dư nợ 2,65 tỷ đồng (chiếm 1,15% tổng dư nợ kiểm tra) chưa được thu thập đủ tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.

Có 16 hồ sơ cho vay với tổng dư nợ 30,87 tỷ đồng (chiếm 13,39% tổng dư nợ kiểm tra) được xác định là biên bản kiểm tra sau cho vay chưa đánh giá về nguồn thu nhập của khách hàng.

Quỹ tín dụng nhân dân Nam Hồng có 15 cán bộ nhân viên tại ngày 31/7/2026. Theo báo cáo đến 31/7/2026, chi phí cho nhân viên 3,522 tỷ đồng (chiếm 17% tổng chi phí hoạt động). Như vậy, trung bình chi phí cho nhân viên là khoảng 33,54 triệu đồng/người/tháng.

Theo kết luận chung của thanh tra, Quỹ tín dụng nhân dân Nam Hồng có sự tăng trưởng mạnh về cho vay, huy động, đáp ứng các nhu cầu vay vốn của thành viên, chưa phát sinh nợ xấu.

Tuy nhiên, hoạt động cho vay còn tồn tại một số vấn đề về thẩm định, xét duyệt cho vay, kiểm tra, giám sát vốn vay, vi phạm về tài sản bảo đảm. Cơ quan thanh tra yêu cầu quỹ thực hiện các kiến nghị và hoàn thành trước ngày 31/1/2027, trừ những kiến nghị có thời hạn cụ thể. Một số nội dung khắc phục trong hoạt động cho vay được yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 31/3/2027.