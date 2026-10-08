Quỹ Tiền tệ Quốc tế chuẩn bị hỗ trợ các quốc gia chịu ảnh hưởng của El Nino

Tổng Giám đốc IMF khuyến nghị các quốc gia cần hết sức thận trọng khi sử dụng nguồn lực tài khóa vốn rất hạn hẹp của mình, đồng thời cho rằng một số nước có thể buộc phải dựa vào nguồn tài chính từ bên ngoài. IMF cũng đang sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương nếu họ chịu tác động mạnh, nhằm tạo ra tấm đệm an toàn trong trường hợp xảy ra các cú sốc.

Bà Georgieva cũng lưu ý về nguy cơ xảy ra các cú sốc kép từ bên ngoài là El Nino và tình trạng giá năng lượng tăng cao do hậu quả từ xung đột tại Trung Đông. Một số quốc gia có thể đủ khả năng chống chịu các cú sốc này, nhưng các quốc đảo Thái Bình Dương, những nước dễ bị tổn thương hơn như Bangladesh (Băng-la Đét) đang trong tình thế khó khăn hơn nhiều.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài và Bắc bán cầu chuẩn bị bước vào mùa Đông lạnh giá, người đứng đầu IMF đã cảnh báo các chính phủ trên toàn thế giới về việc áp dụng các chính sách trợ giá năng lượng quá hào phóng. Các chính phủ cần xem xét thật kỹ lưỡng các biện pháp đang triển khai, và nhắm mục tiêu hỗ trợ một cách chính xác và hiệu quả hơn. Trước tình hình lạm phát và lợi suất gia tăng, các chính phủ nên tập trung giảm nợ công để hạ thấp chi phí đi vay.

Các chuyên gia dự báo toàn cầu nhận định hiện tượng El Nino năm nay sẽ đạt đỉnh điểm với cường độ chưa từng thấy trong kỷ nguyên hiện đại, làm trầm trọng thêm tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra, yếu tố vốn đang thúc đẩy các hình thái thời tiết cực đoan. Các quốc gia Trung Mỹ hiện đang phải ứng phó với tình trạng hạn hán, trong khi các nước châu Á đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng của gió mùa, những diễn biến thời tiết gây thiệt hại cho mùa màng ở cả hai khu vực.