Quỹ thưởng Thủ đô sẽ ghi nhận và khuyến khích những đóng góp nổi bật như thế nào?

Ghi nhận đóng góp tạo ra giá trị thực chất

Theo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thưởng của Thủ đô, đối tượng có thể được xem xét thưởng không chỉ giới hạn trong các cơ quan, đơn vị nhà nước mà mở rộng tới tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong nước và nước ngoài có thành tích đặc biệt xuất sắc, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trao Bằng khen tặng học sinh có thành tích xuất sắc.

Cách tiếp cận của Quỹ cho thấy việc xét thưởng không đơn thuần căn cứ vào danh hiệu hay quá trình tham gia, mà chú trọng kết quả đầu ra, hiệu quả, mức độ đóng góp, tính bền vững và khả năng lan tỏa. Những thành tích có tác động tích cực đến mục tiêu phát triển chiến lược của Hà Nội, có khả năng tạo chuyển biến trong thực tiễn được đặt trong diện quan tâm.

Quy chế đặc biệt nhấn mạnh những đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực mà Thủ đô đang ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, công nghiệp văn hóa; cùng những sáng kiến liên quan đến quy hoạch, đô thị thông minh, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, hội nhập quốc tế và các lĩnh vực trọng tâm khác của Thành phố từng thời kỳ.

Một nguyên tắc quan trọng là một thành tích dù đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách thưởng cũng chỉ được hưởng một mức thưởng cao nhất từ Quỹ. Thành tích đã được sử dụng để hưởng chính sách khen thưởng khác của Thành phố hoặc Trung ương sẽ không tiếp tục được thưởng trùng từ Quỹ. Quy định này nhằm phân định rõ cơ chế thưởng, tránh tình trạng cùng một kết quả được ghi nhận nhiều lần.

Quy trình xét thưởng hướng tới kịp thời, khách quan

Thẩm quyền quyết định thưởng thuộc Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Sở Nội vụ là cơ quan quản lý Quỹ, có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát hồ sơ, thẩm định điều kiện và tham mưu việc xét thưởng. Hồ sơ cơ bản gồm tờ trình đề nghị thưởng, biên bản họp của cơ quan hoặc đơn vị đề nghị, báo cáo tóm tắt thành tích và tài liệu chứng minh kết quả. Quy chế cũng ban hành kèm các biểu mẫu cụ thể để thống nhất việc đề nghị, xét và báo cáo thành tích.

Đáng chú ý, Quy chế dành cơ chế xử lý phù hợp đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất, nhất là các trường hợp liên quan đến cứu người, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an ninh, bảo vệ tài sản Nhà nước hoặc những hành động dũng cảm, có tác động xã hội rõ nét. Trong những trường hợp này, việc đề xuất có thể được thực hiện trên cơ sở xác minh của cơ quan có trách nhiệm để bảo đảm việc ghi nhận diễn ra kịp thời.

Tuy nhiên, “kịp thời” không đồng nghĩa với nới lỏng điều kiện. Quy chế quy định chưa xem xét thưởng đối với trường hợp đang trong thời gian thanh tra, kiểm tra, điều tra hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Người tham gia thẩm định, xét và đề xuất thưởng phải bảo đảm khách quan, độc lập và không được tham gia xử lý hồ sơ có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của bản thân, người thân hoặc tổ chức do mình quản lý, điều hành.

Quỹ Thưởng Thủ đô hướng tới ghi nhận kịp thời những thành tích, đóng góp nổi bật, có kết quả thực chất.

Một nội dung xuyên suốt Quy chế là yêu cầu quản lý Quỹ đúng mục đích, đúng nguồn, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và định mức; thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán, kế toán, quyết toán và công khai; đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát theo quy định. Kinh phí của Quỹ không được sử dụng để chi hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý hoặc những khoản không liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Quỹ.

Quy chế cũng thiết lập cơ chế hủy quyết định và thu hồi tiền thưởng nếu phát hiện hồ sơ không trung thực, thành tích không đúng thực tế hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền làm thay đổi căn cứ xét thưởng. Hồ sơ thu hồi phải nêu rõ lý do và các tài liệu liên quan, qua đó tạo thêm một lớp kiểm soát đối với việc sử dụng nguồn lực của Quỹ.

Bên cạnh việc chi thưởng, cơ quan quản lý Quỹ còn có trách nhiệm công khai thông tin về tình hình quản lý, sử dụng Quỹ và kết quả xét thưởng; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng những mô hình, sáng kiến, hành động tiêu biểu. Điều này cho thấy mục tiêu của Quỹ không chỉ là trao một khoản tiền thưởng, mà còn tạo hiệu ứng xã hội, khuyến khích những đóng góp có giá trị tiếp tục được phát huy.

Như vậy, giá trị của Quỹ thưởng Thủ đô không chỉ nằm ở khoản tiền thưởng. Theo thiết kế của Quy chế, đây còn là một cơ chế để Hà Nội phát hiện, ghi nhận và lan tỏa những đóng góp có kết quả cụ thể, từ một sáng kiến công nghệ, một giải pháp cải cách hành chính đến một hành động dũng cảm hay một mô hình đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Khi tiêu chí được thực hiện minh bạch và việc xét thưởng thực sự dựa trên hiệu quả, sự ghi nhận từ Quỹ có thể trở thành động lực để những sáng kiến, đóng góp tích cực tiếp tục được nhân rộng trong đời sống Thủ đô.