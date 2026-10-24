Quy tập thêm hơn 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều ngày 24.10, thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B với khối lượng đất đã xử lý hơn 620m3 đất.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động nhiều phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Kết quả tìm kiếm trong ngày 24.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 3 bộ có di vật kèm theo; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 (từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay) lên 101 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 25 bộ có di vật kèm theo.

Ngày 24.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập trong đợt 2 lên 101 bộ hài cốt liệt sĩ đơn

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, tính tổng kết quả tìm kiếm từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 832 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 332 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Cụ thể gồm 799 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.