Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 26/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Đáng chú ý, riêng trong ngày 26/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Khu B.

Theo thống kê, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đối với đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, tìm kiếm, quy tập được 410 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 76 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.141, trong đó có 383 bộ có di vật.

Lũy kế đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này đã nâng lên 1.141.

Cụ thể, có 1.108 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được các lực lượng tiếp tục triển khai khẩn trương, thận trọng và trách nhiệm.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.