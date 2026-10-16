Quy tập thêm 8 hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 15/10. (Ảnh: CTV)

Theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 15/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 300m3 đất và phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh huy động nhiều phương tiện cơ giới thực hiện đào và vận chuyển đất để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: CTV)

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 15/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 739 hài cốt liệt sĩ, gồm 706 hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ chung, trong đó hai vị trí tại khu A và 6 vị trí thuộc khu B.

Sau lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra trang trọng ngày 14/10, hiện nay công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt tại khu vực này được lực lượng chức năng triển khai liên tục.