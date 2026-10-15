Quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 15/10.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 15/10, các lực lượng đã xử lý hơn 300 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Các thiết bị phục vụ công tác mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tính đến hết ngày 15/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng theo quy định. Trong đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ trong ngày 15/10.

Lũy kế đến hết ngày 15/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 739 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lũy kế đến hết ngày 15/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 739 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, có 706 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Trước đó, sáng 14/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng và truy điệu 731 liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được đưa về an táng tại Nghĩa trang Thành phố.

Lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sáng ngày 14/10.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai nhằm đưa các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.