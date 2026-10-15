Quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày đầu tiên của đợt tìm kiếm, quy tập thứ hai, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất. Các lực lượng đã xử lý hơn 300m³ đất tại khu B.

Đội K74 đã phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật tại đây.

Chiến sĩ Đội K74 thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tính đến hết ngày 15-10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 739 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, gồm 706 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí ở khu A, 6 vị trí ở khu B.