Quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập , tính đến hết ngày 15/10/2026, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai 2 đợt:

- Đợt 1: Đã tìm kiếm, quy tập và an táng được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định ( xem tại đây )

- Đợt 2: Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày 15/10/2026, đã phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo.

Như vậy, lũy kế đến hết ngày 15/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 739 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó, 706 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.