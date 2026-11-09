Quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 9/11/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.005 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này, trong đó 371 bộ có di vật.

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 9/11, công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được triển khai tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 620 m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Phục vụ nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để đào, vận chuyển đất.

Máy móc thiết bị được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 15/10/2026, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Đến hết ngày 9/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 274 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 64 bộ kèm di vật.

Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến 9/11/2026), lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 274 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 64 bộ kèm di vật.

Tính lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 9/11/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 1.005 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 972 hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B). Tổng số hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo là 371 bộ.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.