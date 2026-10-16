Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia

Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia). (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia, ngày 16/10, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 đã tổ chức lực lượng tìm kiếm tại khu vực ấp On Tung So, xã Pôn Tuk, huyện Đom Nak Cheang Ơ, tỉnh Kép. Qua quá trình đào tìm tại khu vực ấp On Tung So, đơn vị đã phát hiện, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đây là kết quả đáng ghi nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội K92 trong giai đoạn XXVI.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K92 làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kép. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Tính đến ngày 16/10, trong đợt 1, giai đoạn XXVI (2026-2027), Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 92 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 18 bộ hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia và 74 bộ trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên cả hai địa bàn.

Những kết quả đạt được của Đội K92 tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thể hiện quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau, sự mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.