Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 12/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi khai quật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Khối lượng đất được xử lý trong ngày hơn 620 m³. Để phục vụ nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng 3,5 tấn tham gia đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2 (từ ngày 15/10 đến hết ngày 12/11), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập 286 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 64 bộ kèm di vật. Riêng ngày 12/11, các lực lượng tìm kiếm thêm được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Phát hiện, quy tập 1.017 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 12/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.017 bộ, trong đó có 371 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 984 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai nhằm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, góp phần đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm, xác định danh tính người thân đã hy sinh của các gia đình và thân nhân liệt sĩ.