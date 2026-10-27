Quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 27/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Thêm 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng.

Riêng trong ngày 27/10, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 27/10, đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 115 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 26 bộ kèm di vật.

Trước đó, trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 846, trong đó có 333 bộ kèm di vật.

Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

Về hình thức an táng, có 813 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong số này, 2 vị trí nằm tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai. Hoạt động này thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.