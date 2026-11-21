Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/11, trong đợt tìm kiếm thứ hai, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 360 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 76 bộ có di vật kèm theo.

Trước đó, đợt tìm kiếm thứ nhất đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức truy điệu, an táng theo quy định.

Ngày 21/11, lực lượng đã phát hiện, quy tập 30 hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.091 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 383 bộ có di vật. Có 1.058 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.