Quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm tại tỉnh Quảng Trị

Trước đó, vào ngày 3/10, tại khu vực vườn tràm ông Hồ Thon, tổ công tác tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ. Di cốt còn một đoạn xương đùi dài khoảng 15cm và một số mảnh xương đã bị phân hủy; cùng 16 chiếc đinh đóng quan tài.

Quy tập hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại rừng tràm xã Dân Hóa. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Còn ngày 26/10, tại vườn tràm ông Hồ Khiêm, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ. Di cốt còn nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng chân, xương cánh tay; cùng 16 chiếc đinh đóng quan tài, 2 chiếc cúc áo và một số mảnh bom.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ và di vật được đơn vị tiếp nhận, bảo quản chu đáo, trang nghiêm theo quy định.

Hài cốt liệt sĩ và di vật được bảo quản, hương khói tại vườn tràm của người dân. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Hiện nay, bước vào giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu; tập trung thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, bản đồ chiến trường, tài liệu lịch sử và thông tin nhân chứng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tỉnh tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.