Quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom và phường An Nhơn Bắc

Tại xã Ia Dom, từ nguồn tin do ông Siu Bích (SN 1952, ở làng Bi) cung cấp, Đội K52 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm từ ngày 5-10. Sau khi quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đến chiều 5-11, Đội K52 quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi, nâng tổng số hài cốt tìm thấy tại khu vực này lên 20.

Các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xóm Đông Chùa (tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc). Ảnh: Nguyễn Hoàng

Tại phường An Nhơn Bắc, từ nguồn tin do ông Nguyễn Thế Buýt (SN 1964, ở tổ dân phố Lộc Thuận) cung cấp về việc phát hiện nhiều mảnh xương tại khu vực giao thông hào cũ của bộ đội ở cánh đồng thuộc xóm Đông Chùa (tổ dân phố Lộc Thuận), Đội K52 phối hợp với Ban CHQS phường tiến hành xác minh, tìm kiếm.

Lãnh đạo phường An Nhơn Bắc dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ vừa được quy tập. Ảnh: Hồng Phúc

Đến chiều 5-11, các lực lượng đã quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại xóm Đông Chùa lên 8 hài cốt liệt sĩ.