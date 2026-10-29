Quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Tân Bằng

Lực lượng làm nhiệm vụ nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn sót lại tại nghĩa trang tạm Tân Bằng (ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch).

Theo thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, chiều 28/10, 2 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau khi đào tìm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Tân Bằng (cũ) đã bỏ trống. Khu vực này có diện tích khoảng 1.000 m².

Theo khảo sát và lời kể của các nhân chứng, nơi đây từng là nghĩa trang tạm Tân Bằng có khoảng 50-60 mộ liệt sĩ. Vào khoảng năm 1985, địa phương đã tổ chức quy tập hơn 30 mộ. Do khu vực này từng bị địch chiếm đóng, san bằng nên công tác cất bốc gặp nhiều khó khăn và có khả năng vẫn còn sót mộ.

Vào năm 2004 (trong quá trình xây dựng trụ sở UBND xã), lực lượng chức năng phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 hài cốt được thân nhân tiếp nhận, 6 hài cốt đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Qua các năm, lực lượng chức năng nhiều lần tìm kiếm tại các vị trí nghi ngờ nhưng không phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Một hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Nghĩa trang tạm và thực hiện quy tập.

Qua gần 2 ngày nỗ lực đào tìm, lực lượng chức năng đã quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới lòng đất.

Lực lượng chức năng và đại diện chính quyền địa phương thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu vực quy tập.

Hiện, lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực xung quanh, nhằm không bỏ sót trường hợp có hài cốt liệt sĩ./.