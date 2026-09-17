Quy tập thêm 17 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A; phát hiện, quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật.

Thành viên Đội K74 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải phục vụ đào, vận chuyển đất. Quá trình tìm kiếm, quy tập được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, thận trọng.

Lũy kế từ ngày 23-6 đến hết ngày 17-9, các lực lượng đã quy tập 663 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 298 bộ có di vật. Trong tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập, có 630 bộ được phát hiện riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.