Quy tập thêm 141 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 30.10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Ngày 30.10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B

Kết quả tìm kiếm trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600m3 đất, qua đó phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 (từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay) lên 141 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo.

Kết quả tìm kiếm ngày 30.10, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Triển khai tìm kiếm đợt 2 từ ngày 15.10 đến hết hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm được141 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo

Như vậy, lũy kế tổng kết quả tìm kiếm từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 872 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 333 bộ có di vật kèm theo.

Cụ thể gồm 839 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.