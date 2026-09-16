Quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất để phục vụ công tác tìm kiếm.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn nhằm hỗ trợ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật kèm theo.

Quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 646 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 297 bộ có di vật.

Trong tổng số này, 613 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ còn lại được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được triển khai tại Khu A với sự hỗ trợ của phương tiện cơ giới và lực lượng làm nhiệm vụ nhằm mở rộng phạm vi, xác định đầy đủ các vị trí có hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 646 bộ hài cốt liệt sĩ.

Cùng ngày, đoàn công tác Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã đến Nhà quàn hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ.