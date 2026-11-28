Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 28/11, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, các lực lượng huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn; khối lượng đất xử lý trong ngày hơn 620 m³.

Máy móc tham gia mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1 đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2, triển khai từ ngày 15/10/2026, tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Khu B. Tính đến hết ngày 28/11, lực lượng đã quy tập 435 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 76 bộ kèm di vật.

Lực lượng quy tập 13 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 28/11.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.166 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 383 bộ có di vật. Có 1.133 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.